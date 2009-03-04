استقلال شانس مسلم قهرمانی لیگ برتر است / با قدرت به آسیا می رویم

به گزارش خبرنگار مهر از اصفهان، امیر قلعه نویی که پس از تساوی تیمش برابر ذوب آهن اصفهان در جمع خبرنگاران سخن می گفت، ضمن بیان مطلب فوق افزود: خیلی مهم است که امروز سه تیم بالای جدول، تیم هایی هستند که مربیان آن روزی در تیم ملی با بنده همکار بودند و این نشان از قدرت فنی آنها می دهد و تمام صحبت هایی منتقدانی که افراد کادر فنی تیم ملی را سیاهی لشکر می دانستند، نقض می کند.

وی در مورد بازی ادامه داد: ما در 15 دقیقه ابتدایی مسابقه یکی از بدترین شروع های خود در فصل جاری را داشتیم و روی اشتباهات فردی دفاع و بازیکنان میانی خود گل بچگانه ای را هم دریافت کردیم اما خیلی زود توانستیم خود را از شوک گل خورده خارج سازیم و حتی چند موقعیت گلزنی را در هم در این نیمه ایجاد کردیم که متاسفانه به علت بی دقتی و بدشانسی از دست رفت.

سرمربی تیم فوتبال استقلال تهران با بیان اینکه باید به توصیه های کربکندی برای رفع نقاط ضعف خود در خط دفاعی برای حضور در لیگ قهرمانان آسیا عمل کنیم، افزود: ما در این بازی دو هدف داشتیم، کسب پیروزی یا کسب امتیاز که خوشبختانه به هدف دوم خود دست پیدا کردیم.

وی در مورد تعویض جانواریو اظهار داشت: این بازیکن پس از آن مصدومیت سخت، در جریان این بازی از نظر بدنی تخلیه شده بود ولی بسیار خوشحالم مصدومیت این بازیکن برطرف شده است و می توانیم از وی در لیگ قهرمانان آسیا استفاده کنیم.

قلعه نویی در مورد داوری مسابقه تاکید کرد: به عقیده من اخراج پیروز قربانی درست نبود، ضمن اینکه صلصالی بازیکن ذوب آهن هم باید از زمین اخراج می شد، همچنین کمک داور هم رفتار خوبی با ما نداشت.

وی در مورد شانس قهرمانی تیمش پس از کسب امتیاز از ذوب آهن اصفهان افزود: صددرصد استقلال کماکان شانس مسلم قهرمانی در رقابت های لیگ برتر است.

سرمربی تیم فوتبال استقلال تهران در مورد دیدار هفته آینده این تیم در لیگ قهرمانان آسیا برابر تیم الاتحاد عربستان خاطر نشان کرد: ما طبق اهداف پلکانی خود لیگ را تا امروز با موفقیت پشت سر گذاشته ایم و از فردا به حضور قدرتمندانه برابر الاتحاد فکر می کنیم.

وی اضافه کرد: ما این تیم را آنالیز کرده و نسبت به تغییرات آن اشراف کامل داریم، ضمن اینکه آمار و ارقام نشاندهنده آن است که استقلال تیمی بین المللی است و می توانیم با توجه به وضعیت مطلوب زمین چمن ورزشگاه خانگی الاتحاد، به خوبی برنامه های تاکتیکی خود را در زمین پیاده کنیم.

قلعه نویی در مورد حاشیه سازی عربستانی ها برای این دیدار تصریح کرد: ما از این مسائل اطلاع کامل داریم اما باید بگویم استقلال و پرسپولیس در حاشیه ها زندگی می کنند و به این مسائل عادت دارند و باقدرت و بدون توجه به این مسائل در آن دیدار به میدان خواهیم رفت. ضمن اینکه امیدوارم 4 نماینده ایران در لیگ قهرمانان آسیا درخشش فوق العاده ای داشته باشند و نشان دهند فوتبال ایران مستحق کسب 4 سهیمه کامل این رقابت ها بوده است.