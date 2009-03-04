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۱۴ اسفند ۱۳۸۷، ۱۸:۳۳

رئیس گمرکات کشور:

امسال ۲۱ ‬میلیارد دلار صادرات در کشور انجام شده است

امسال ۲۱ ‬میلیارد دلار صادرات در کشور انجام شده است

رشت - خبرگزاری مهر: اردشیر محمدی گفت: امسال ‪ ۲۱‬میلیارد دلار صادرات در کشور انجام شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 11 درصد رشد داشته است.

به گزارش خبرنگار مهر در انزلی، رئیس گمرکات کشور عصر چهارشنبه در بازدید از گمرکات گیلان اظهارداشت: این میزان صادرات نسبت به برنامه چهارم توسعه ۱۱۰درصد تحقق یافته است.

وی متذکرشد: امسال بیش از ۵۱ میلیارد و ۵۰۰ هزار دلار واردات کالا به کشور انجام شده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته  ۲۲درصد رشد داشته است.

محمدی با اعلام اینکه قانون جدید گمرک، قانونی کارآمد و تسهیل ‌کننده تجارت است، افزود: در صورت‌ ارائه و تصویب این قانون‌، اجرای آن آثار مثبت زیادی بر اقتصاد کشور خواهد گذاشت.

این مقام مسئول در گمرکات کشور اظهار داشت: اصلاح نظام گمرک یکی از هفت بسته طرح تحول اقتصادی کشور و نشان ‌دهنده نقش کلیدی و انکارناپذیر گمرک در توسعه اقتصاد ملی است.

محمدی با بیان اینکه ارائه خدمات الکترونیک در دستور کار گمرک جمهوری اسلامی است، گفت: گمرک جمهوری اسلامی در آینده نزدیک با همکاری UNDP‬ و آنکتاد نسخه جدید آسیکودای جهانی را پیاده ‌سازی می‌کند.

وی خاطرنشان کرد: با ارائه خدمات الکترونیک، خدمات گیرندگان نیاز به حضور در گمرک نداشته و خدمات گمرکی در کمترین زمان ممکن انجام خواهد شد.

رئیس گمرکات کشور همچنین از کشف بیش از یک تن پیش سازهای مواد مخدر و کشف هشت و نیم ‬کیلوگرم مواد مخدر در گمرک فرودگاه امام خبر داد و اظهارکرد: گمرک به عنوان سازمان شاکی می ‌تواند در بحث مبارزه با مواد مخدر و قاچاق کالا نقش بسیار موثری ایفا کند.

محمدی با اشاره به ‌اینکه درآمدهای گمرک در سال آینده ۶۶هزار میلیارد ریال پیش بینی شده است، ‌افزود: از این میزان 200میلیارد ریال برای ایجاد زیرساختها، آموزش و تشویق کارکنان هزینه می شود.

رئیس گمرکات کشور یادآور شد: امسال برای اولین بار درآمدهای وصولی گمرک بیش از پیش بینی بود که این نشان از موثر بودن اعتماد به کارکنان و حمایت و ایجاد انگیزه در نظارت قانونی و وصول صحیح درآمدها دارد.

کد مطلب 843778

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