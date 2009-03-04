امسال ۲۱ ‬میلیارد دلار صادرات در کشور انجام شده است

به گزارش خبرنگار مهر در انزلی، رئیس گمرکات کشور عصر چهارشنبه در بازدید از گمرکات گیلان اظهارداشت: این میزان صادرات نسبت به برنامه چهارم ‪ توسعه ۱۱۰ ‬ درصد تحقق یافته است.

وی متذکرشد: امسال بیش از ۵۱ ‬ میلیارد و ‪ ۵۰۰ ‬ هزار دلار واردات کالا به کشور انجام شده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ‪ ۲۲ ‬ درصد رشد داشته است.

محمدی با اعلام اینکه قانون جدید گمرک، قانونی کارآمد و تسهیل ‌کننده تجارت است، افزود: در صورت‌ ارائه و تصویب این قانون‌، اجرای آن آثار مثبت زیادی بر اقتصاد کشور خواهد گذاشت.

این مقام مسئول در گمرکات کشور اظهار داشت: اصلاح نظام گمرک یکی از هفت بسته طرح تحول اقتصادی کشور و نشان ‌دهنده نقش کلیدی و انکارناپذیر گمرک در توسعه اقتصاد ملی است.

محمدی با بیان اینکه ارائه خدمات الکترونیک در دستور کار گمرک جمهوری اسلامی است، گفت: گمرک جمهوری اسلامی در آینده نزدیک با همکاری UNDP‬ و آنکتاد نسخه جدید آسیکودای جهانی را پیاده ‌سازی می‌کند.

وی خاطرنشان کرد: با ارائه خدمات الکترونیک، خدمات گیرندگان نیاز به حضور در گمرک نداشته و خدمات گمرکی در کمترین زمان ممکن انجام خواهد شد.

رئیس گمرکات کشور همچنین از کشف بیش از یک تن پیش سازهای مواد مخدر و کشف هشت و نیم ‬ کیلوگرم مواد مخدر در گمرک فرودگاه امام خبر داد و اظهارکرد: گمرک به عنوان سازمان شاکی می ‌تواند در بحث مبارزه با مواد مخدر و قاچاق کالا نقش بسیار موثری ایفا کند.

محمدی با اشاره به ‌اینکه درآمدهای گمرک در سال آینده ‪ ۶۶ ‬ هزار میلیارد ریال پیش بینی شده است، ‌افزود: از این میزان ‪ 200 ‬ میلیارد ریال برای ایجاد زیرساختها، آموزش و تشویق کارکنان هزینه می شود.

رئیس گمرکات کشور یادآور شد: امسال برای اولین بار درآمدهای وصولی گمرک بیش از پیش بینی بود که این نشان از موثر بودن اعتماد به کارکنان و حمایت و ایجاد انگیزه در نظارت قانونی و وصول صحیح درآمدها دارد.