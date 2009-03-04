مهمانان کنفرانس فلسطین در ضیافت شام شرکت می کنند

به گزارش خبرنگار مهر با خاتمه یافتن برنامه های نخستین روز کنفرانس بین المللی "فلسطین مظهر مقاومت، غزه قربانی جنایت" که در سالن اجلاس سران تهران در حال برگزاری است هیئت های پارلمانی شرکت کننده در کنفرانس تهران امشب به دعوت رئیس مجلس کشورمان با حضور در برج میلاد ضمن بازدید از بخشهای مختلف این مجموعه در ضیافت شام شرکت خواهند کرد.

بدین ترتیب ادامه برنامه های کنفرانس بین المللی فلسطین به صبح فردا موکول می شود.

دومین روز از کنفرانس بین المللی فلسطین فردا ساعت 9 صبح در محل سالن اجلاس سران آغاز به کار می کند.

هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضائیه در جلسه صبح فردا و علی لاریجانی به عنوان سخنران اختتامیه در جلسه عصر سخنرانی خواهند کرد.