۱۴ اسفند ۱۳۸۷، ۱۹:۱۱

مالکی:

انتخابات اخیر اقدامات ویرانگر بر ضد عراق را متوقف کرد

نخست وزیر عراق امروز نتایج انتخابات شوراهای استانی را که 12 بهمن برگزار شد، سبب توقف "اقدامات ویرانگر دشمنان عراق برای تجزیه این کشور" دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری اصوات العراق، "نوری المالکی" که شماری از شیوخ و رهبران عشیره الساده البومحمود الموسویین را در دفتر خود به حضور پذیرفته بود، گفت : نتایج انتخابات، گامهای ویرانگر بر ضد عراق را متوقف کرد و هنگامی که مردم برگه رای خود را در صندوقها انداختند، در حقیقت مانع تجزیه و طایفه گری شدند.

وی درباره توجه به نقش عشایر اظهار داشت : ما از توانمندی های عشایر مخلص کمک می گیریم و باید این انرژی ها را در جهت خدمت به عراق به کارگیریم .

مالکی با تاکید بر ضرورت خدمت رسانی به همه مردم عراق و برخورداری برابر آنها از ثروتهای کشور،سیاستهای رژیم دیکتاتوری سابق را از عوامل پسرفت و عقب ماندگی عراق دانست.

وی از همه عراقی ها خواست در انتخابات آتی مشارکت کنند، زیرا این حضور سبب استحکام عراق در برابر تلاشهای مخرب خواهد شد.

در انتخابات اخیر شوراهای استانی،"ائتلاف دولت قانون" وابسته به حزب الدعوه که نوری المالکی ریاست آن را به عهده دارد در اکثر استانهای جنوب عراق در رده نخست قرار گرفت.

انتخابات شوراهای استانی عراق در 14 استان از مجموع 18 استان (به جز منطقه کردستان) 31 ژانویه (12 بهمن) با رقابت 14 هزار و 431 نامزد انتخاباتی برای کسب 440 کرسی برگزار شد.

انتخابات مذکور، بعد از سرنگونی رژیم دیکتاتوری صدام به در سال 2003 دومین انتخابات محلی به شمار می آید که در این کشور برگزار شد.

اولین این انتخابات سال 2005 برای انتخاب مستقیم شوراهای استانی برگزار شد.

