خدمات اداری به شهرهای اقماری کرج باید بهبود یابد

ابراهیم کردلو در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: با گذشت 12 سال از شهر شدن منطقه محمدشهر، نبود دستگاه های اداری و خدمات رسان از بزرگترین مشکلات مردم این شهر 130 هزار نفری محسوب می شود.

وی افزود: درحال حاضر نمایندگی اداره های دارایی، برق، فرهنگ و ارشاد و دانشگاه پیام نور در محمدشهر در مکانهای استیجاری مستقر هستند که تامین هزینه آنها بر دوش شهرداری این شهر است.

کردلو خاطرنشان کرد: اکنون کار خدمات رسانی به مردم محمدشهر را شورای شهر و شهرداری انجام می دهند و امسال بیش از یک میلیارد ریال از سوی شهرداری برای پرکردن جای خالی برخی اداره ها در این شهر هزینه شده که درصورت استقرار اداره های مختلف، آنان خودشان باید این هزینه ها را تقبل کنند تا شهرداری بودجه حاصل از عوارض دریافتی از مردم را صرف طرح های عمرانی منطقه کند.