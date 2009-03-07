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۱۷ اسفند ۱۳۸۷، ۱۴:۰۸

بورس کالای ایران 90 درصد پردازش اطلاعات اقتصادی را کاهش داده است

بورس کالای ایران 90 درصد پردازش اطلاعات اقتصادی را کاهش داده است

مشهد - خبرگزاری مهر: مدیرعامل شرکت کارگزاران رضوی گفت: بورس کالای ایران، 90 درصد پردازش اطلاعات اقتصادی، هزینه های جستجو و اعتبارات مبادلاتی را کاهش می دهد.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محمد حسن نژاد صبح امروز در دوره آموزشی آشنایی با نحوه خرید و عرصه محصولات پتروشیمی از طریق بورس افزود: افزایش قدرت نقدشوندگی دارایی ها و کشف قیمت از طریق ارتقای عرضه و تقاضا از دیگر فواید دیگر بورس ایران است.

وی تاکید کرد: به طور مثال بورس نفت جزیره کیش با ارائه 45 محصول نفتی و پتروشیمی از سال گذشته تاکنون بیش از 20 هزار میلیارد ریال فواید اقتصادی داشته است.

مدیرعامل کارگزاری رضوی اضافه کرد: هم اکنون محصولات قابل معامله بورس پتروشیمی کشور در هشت گروه قیر، پلیمر، روغن، مواد شیمیایی، گروه استراکت، نفتا دوده و گازها و خوراکها تقسیم شده است.

وی تصریح کرد: حذف واسطه های متعدد و غیر رسمی، برداشتن زمینه سوء استفاده، حذف رانت های مختلف، امنیت کسب و کار و کمک به پیشرفت اقتصادی با انتقال مناسب سرمایه از نتایج راه اندازی بورس کالا است.

حسن نژاد در ادامه خاطرنشان کرد: اخذ شناسه، شمارش خرید، تکمیل فرم سفارش، تعیین پیمانکار مناسب، انجام معامله، حراج حضوری و تسویه از طریق مرجع اطلاع رسانی فرآیند خرید در بورس کالا را تسهیل می بخشد.

کد مطلب 843785

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