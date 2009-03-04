رژیم اسرائیل باعث گسترش تفکر ضد یهود است

به گزارش خبرنگار مهر، خاخام کوایر که در کنفرانس بین المللی فلسطین، مظهر مقاومت، غزه قربانی جنایت در تهران سخن می گفت با تاکید بر اینکه سرزمین فلسطین متعلق به یهودیان و مسلمانان است گفت: ما دعا می کنیم صهیونیستها هر چه زودتر از صحنه روزگار محو شوند و به عنوان جایگزین آن کشوری صلح جو و برابری خواه قرار بگیرد.

این خام خام یهودی ضد صهیونیست با تاکید بر اینکه رژیم صهیونیستی نمی تواند به حیات خود ادامه بدهد بیان داشت: اگر می خواهیم خشونت از بین برود باید ریشه خشونتها را در منطقه شناسایی کنیم که قطعا چیزی جز صهیونیسم نیست و این رژیم نامشروع عامل ادامه خشونتها در خاورمیانه است و تا زمانی که ریشه اصلی از بین نرود مشکل منطقه حل نخواهد شد.

وی با اشاره به اینکه صهیونیسم و یهودیت دو مقوله جدا از هم هستند یادآور شد: همه یهودیان صهیونیست نیستند بلکه صهیونیسم و یهودیت دو مفهوم متناقض و متضادند و یهودیان ارتدودکس پایبند به آموزه های دین یهود و مخالف صهیونیسم هستند و با گروههای فلسطینی به دلیل ظلم و جنایت صهیونیستها همدردی می کنند.

این خاخام یهودی ضد صهیونیست افزود: ما به ظلمهایی که به مردم فلسطین روا داشته می شود اعتراض می کنیم و همه باید جهت از بین بردن این جنایات و التیام بخشیدن به مردم فلسطین کمک کنیم.

وی با اشاره به اینکه مخالفت یهودیان با صهیونیسم دلایل مذهبی دارد گفت: برخی فکر می کنند صهیونیسم نماینده یهودیت است هر چند صهیونیستها طرفدار این هستند تا کشوری درست کنند تا یهودیان در آن مستقر شوند اما در کتاب مقدس خود داریم که یهودیان قومی پراکنده هستند و اگر کسی بخواهد این روند را تغییر دهد یاغیگری کرده است.

نماینده یهودیان ضد صهیونیست در ادامه سخنان خود با بیان اینکه صهیونیستها در راستای منافع گروهی خاص حرکت می کنند اقدامات این رژیم را نژاد پرستانه عنوان کرد و گفت: صهیونیستها به اصل حق تعیین سرنوشت فلسطینیها توجهی ندارند و این بی احترامی و بی اعتنایی به حق مردم فلسطین است.

وی خاطرنشان کرد: صهیونیسم از اساس با ارزشهای انسانی مخالفت دارد و هر چیزی را با توسل به زور دنبال می کند تا به اهداف خود برسد.

این خاخام یهودی گفت: صهیونیسم به هیچ چیز پایبند نیست و از آغاز خلاف منطق بوده و عمل کرده است.



وی در عین حال افزود: ضد صهیونیسم بودن به معنای ضد یهود بودن هم نیست و صهیونیستها یهودیان را نیز تحت ستم قرار داده اند.