تقدیر از ابراهیمی و فردی در جایزه "امام مهربانی"

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم پایانی دومین جشنواره ادبی "یار و یادگار" و جایزه "امام مهربانی" عصر امروز با حضور حجت‌الاسلام یاسر خمینی ـ نوه امام راحل (ره) ـ حمید سبزواری و چند تن از شاعران انقلاب در دبیرستان البرز تهران برگزار شد.

260 اثر از 138 نفر برای شرکت در این جشنواره ارسال شده بود که توسط 6 داور (سه شاعر و سه نویسنده) ارزیابی شد و پس از بیش از 4 ماه بررسی آثار، در نهایت 15 اثر به عنوان برگزیده و شایسته تقدیر جشنواره انتخاب شدند.

در این مراسم برگزیدگان بخش‌های مختلف جشنواره ادبی "یار و یادگار" و نیز جایزه "امام مهربانی" معرفی و با اهدای جوایزی از آنها به شرح زیر تقدیر شد؛

در بخش شعر ندا سهراب‌زاده (آذربایجان شرقی)، مرتضی آخرتی (نیشابور) و شراره کامرانی (تهران) به ترتیب برگزیدگان اول تا سوم معرفی شدند. در این بخش از جشنواره "یار و یادگار" همچنین از کورس احمدی (تهران) و فاطمه ناظری (کرمانشاه) تقدیر شد.

در بخش داستان مونا اسکندری (همدان)، معصومه عیوضی (تهران) و پژمان کریمی (تهران) به ترتیب به عنوان‌ برگزیدگان اول تا سوم معرفی شدند. در این بخش از جشنواره "یار و یادگار" همچنین از زینب سیدیوسفی (تهران) و محمد اکبری (تهران) تقدیر شد.

در بخش نثر ادبی جواد نعیمی (مشهد)، سیدمسعود علوی (تهران) و حبیب‌الله ترکاشوند (تهران) به ترتیب به عنوان‌ برگزیدگان اول تا سوم معرفی شدند. در این بخش از جشنواره "یار و یادگار" همچنین از شراره گل‌محمدی و زهره عبدالمحمدی هر دو از تهران تقدیر شد.

در بخش جایزه "امام مهربانی" این جشنواره ادبی که با یاد و خاطره امام خمینی (ره) و سی‌امین سال پیروزی انقلاب برگزار شد، از نادر ابراهیمی (نویسنده و پژوهشگر فقید حوزه ادبیاک کودک)، امیرحسین فردی (نویسنده ادبیات کودک) و جعفر ابراهیمی (شاعر) تقدیر ویژه شد.

گزارش مراسم اختتامیه این جشنواره متعاقباً ارسال می‌شود.