هدف اصلی ما کسب سهمیه لیگ قهرمانان است/ گل استقلال آفساید بود

به گزارش خبرنگار مهر از اصفهان، منصور ابراهیم زاده پس از تساوی یک بریک تیمش مقابل استقلال تهران با بیان این مطلب افزود: بازی را خیلی خوب آغاز کردیم و در دقایق ابتدایی به گل رسیدیم اما متاسفانه این برتری را ادامه ندادیم. شاید اگر همچون دقایق آغازین مسابقه به کار ادامه می دادیم می توانستیم بیش از یک گل وارد دروازه استقلال کرده و برتری خود را قطعی می کردیم.

وی با بیان اینکه مهاجم تیم فوتبال استقلال در شرایط آفساید وارد محوطه جریمه ذوب آهن شده و عیسی اندوی را وادار به ارتکاب خطای پنالتی کرده است، افزود: مدافعان ما اعتقاد دارند، مجیدی در آفساید بوده است. البته نمی خواهم در این خصوص اظهارنظری داشته باشم و این مورد را به کارشناسان داوری می سپارم.

سرمربی تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان امیدوارانه از آینده این تیم یاد کرد و گفت: با توجه به اختلاف اندک امتیازات‌مان با تیم استقلال به آینده امیدواریم و برای قهرمانی تلاش می کنیم.

ابراهیم زاده خاطرنشان کرد: ما بازی را خیلی خوب آغاز کردیم و با تلاش بسیار بازیکنان به نتیجه رسیدیم اما دقایقی پس از به ثمر رسیدن گل برتری تمرکز خود را از دست دادیم و نتوانستیم برتری خود را بر حریف دیکته کنیم.

وی با اشاره به اینکه تیمش در شروع نیمه دوم عملکرد خوبی از خود به نمایش نگذاشته است، افزود: ما در آغاز نیمه دوم تمرکز لازم را نداشتیم تا اینکه گل تساوی را دریافت کردیم. پس از این گل فشار زیادی را روی دروازه استقلال وارد آوردیم که ماحصل آن اخراج یکی از بازیکنان حریف و خلق چندین موقعیت گل بود.

سرمربی تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان فشار وارده به این تیم پس از دیدار با سایپا را یکی از عوامل تحلیل قوای جسمانی سبزپوشان اصفهانی در بازی امروز عنوان کرد و گفت: از بازی آینده همه تلاش خود را به کار می بندیم تا ابتدا سهمیه حضور در لیگ قهرمانان آسیا را کسب کنیم. پس از دستیابی به این هدف برای موفقیت در جام حذفی تلاش خواهیم کرد.

ابراهیم زاده قهرمانی تیمش در لیگ برتر را آخرین هدف سبزپوشان اصفهانی در فصل جاری خواند و گفت: با توجه به جایگاه کنونی در جدول رده بندی و اختلاف اندک امتیازات مان با استقلال می توانیم به رده نخست جدول صعود کرده و به قهرمانی هم فکر کنیم.

وی در خاتمه تصریح کرد: متاسفانه برخی از رسانه‌ها شانس قهرمانی تیم ذوب آهن را نسبت به تیم استقلال کمتر می دانند که این منصفانه نیست. ما فقط یک امتیاز با استقلال اختلاف داریم و می توانیم این اختلاف را در دیدارهای آینده جبران کنیم.