نیمی از موقوفات مازندران شناسایی نشده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیف‌الله سهرابی عصر چهارشنبه در آیین تودیع و معارفه رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان نور اظهار داشت: نظر واقف به ‌حدی ارزشمند است که تغییر در مصرف آن حتی با نظر علما جایز نیست و باید در همان بخش صرف شود.

مدیر کل اوقاف و امور خیریه مازندران تصریح کرد: مردم باید احساس کنند که موقوفه‌ها متعلق به آنهاست و باید در حفظ و احیای آن تلاش شود.

وی‌ یادآور شد: 70 درصد موقوفات مازندران مربوط به عزاداری، سوگواری و اطعام دهی امام حسین (ع) است.

سهرابی با مهم برشمردن نگهداری موقوفات گفت: اداره‌ها باید نگاه ویژه‌ای به این بخش داشته باشند و برای اعطای مجوز از اوقاف استعلام بگیرند.



وی از وجود هزار و 100 امامزاده در استان خبر داد و افزود: نگه ‌داشتن حرمت امام ‌زاده‌ها فقط به زیارت و دعا نیست بلکه باید به زیباسازی و نظافت این مکان‌ها نیز توجه شود.

در پایان این مراسم، پس از معرفی حجت الاسلام عبدالله ولی نژاد به عنوان رئیس جدید اوقاف و امور حیریه شهرستان نور، از زحمات علی توکل در دوران مدیریتش تقدیر شد.