محرومیت زدایی روستاهای کرمان با جدیت ادامه دارد

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، دهمرده عصرامروز در مراسم بهره برداری از شبکه گازرسانی روستایی " الله آباد" گفت: با استفاده از امکانات موجود و با برنامه ریزی علمی بسیاری از کارهای غیر ممکن که تاکنون با رکود مواجه شده اند ممکن می شود و این یکی از افتخارات دولت نهم است.

استاندار کرمان گفت: باید به گونه ای برنامه ریزی شود که طرح های عمرانی با کوتاه ترین زمان ممکن به بهره برداری برسند و مشکلات مردم برطرف شود.

مدیرعامل شرکت گاز استان کرمان نیز در ادامه اظهار داشت: در راستای گاز رسانی به روستای روستای الله آباد تاکنون هزار و 500 متر خط تغذیه فولادی کشیده شده است.

محمدجواد ییلاقی تصریح کرد: اجرای بیش از 30 هزار متر شبکه پلی اتیلن برای نصب هزار علمک گاز از دیگر اقدامات انجام شده در جهت بهره مندی از نعمت گاز در این منطقه بوده است.

وی با اشاره به اینکه با اجرای این پروژه بیش از پنج هزار نفر از اهالی این روستا از نعمت گاز برخوردار می شوند، خاطرنشان کرد: برای اجرای این پروژه 950 میلیون تومان هزینه شده است.