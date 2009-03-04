28 پایگاه امداد و نجات نوروزی در کرمان برپا می شود

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، کاووس محمودی عصر امروز در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه چهار پایگاه از 28 پایگاه در کرمان مستقر می شوند، گفت: 9 پایگاه به صورت ثابت، هفت پایگاه به صورت موقت و 12 پایگاه به صورت سیار فعالیت می کنند.

محمودی عنوان کرد: 30 امدادگر و 13 نفر از نیروهای هلال احمر در این طرح شرکت دارند.

وی گفت: در این طرح 12 دستگاه آمبولانس در سراسر استان کرمان به ویژه در راه های ارتباطی مستقر و آماده خدمات رسانی به مردم هستند.

وی با اشاره به اینکه این طرح از 28 اسفند آغاز و تا پایان تعطیلات نوروز ادامه دارد، تصریح کرد: در این ایام پایگاه های مستقر در سراسر کرمان تسهیلات رفاهی را به مسافران نوروزی ارائه می کنند.