امام جمعه ارومیه خواستار توجه دولت به کشاورزی آذربایجان غربی شد

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، حجت الاسلام غلامرضا حسنی عصر امروز در آیین دیدار مردمی رئیس جمهور در مجموعه ورزشی تختی ارومیه با بیان اینکه آذربایجان غربی به دلیل موقعیت جغرافیایی از تولید زیاد محصولات کشاورزی در کشور برخوردار است بیان داشت: متاسفانه در حال حاضر 130 هزار تن سیب درختی درجه یک باغداران در سردخانه ها مانده است.

وی افزود: کل کنسانتره های تولیدی تولید کنندگان استان خریداری ندارد و روی دست آنها مانده است که حل این مشکل نیازمند توجه ویژه رئیس جمهوری است.

حجت الاسلام حسنی با تقدیر از افتتاح فاز اول پروژه میانگذر شهید کلانتری بر روی دریاچه ارومیه اظهار داشت: با افتتاح این پروژه استانهای آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی به هم متصل و ارومیه از بن بست خارج شد.

