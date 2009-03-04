  1. استانها
  2. آذربایجان غربی
۱۴ اسفند ۱۳۸۷، ۱۹:۲۶

در دیدار مردمی رئیس جمهور؛

امام جمعه ارومیه خواستار توجه دولت به کشاورزی آذربایجان غربی شد

امام جمعه ارومیه خواستار توجه دولت به کشاورزی آذربایجان غربی شد

ارومیه - خبرگزاری مهر: امام جمعه ارومیه با تاکید بر قابلیتهای آذربایجان غربی در بخش کشاورزی خواستار توجه جدی هیئت دولت به این بخش شد.

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، حجت الاسلام غلامرضا حسنی عصر امروز در آیین دیدار مردمی رئیس جمهور در مجموعه ورزشی تختی ارومیه با بیان اینکه آذربایجان غربی به دلیل موقعیت جغرافیایی از تولید زیاد محصولات کشاورزی در کشور برخوردار است بیان داشت: متاسفانه در حال حاضر 130 هزار تن سیب درختی درجه یک باغداران در سردخانه ها مانده است.

وی افزود: کل کنسانتره های تولیدی  تولید کنندگان استان خریداری ندارد و روی دست آنها مانده است که حل این مشکل نیازمند توجه ویژه رئیس جمهوری است. 

حجت الاسلام حسنی با تقدیر از افتتاح فاز اول پروژه میانگذر شهید کلانتری بر روی دریاچه ارومیه اظهار داشت: با افتتاح این پروژه استانهای آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی به هم متصل و ارومیه از بن بست خارج شد.

کد مطلب 843809

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها