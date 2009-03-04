اظهار تاسف رئیس مجلس گامبیا از غیبت برخی از کشورهای اسلامی در کنفرانس

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، سارون باسیزدی طی سخنانی در کنفرانس حمایت از فلسطین اظهار داشت: جای بسی ناامیدی است که در این سالن که می خواهیم در مورد آرمانهای برادران و خواهرانمان صحت کنیم کشورهایی حضور ندارند و صندلی برخی کشورها خالی است.

باسیزدی گفت: ما به زنان فلسطینی احترام می گذاریم و پیام می دهیم که برادران، همسران و فرزندان خود را به مبارزه تشویق کنید.

وی افزود: ما در پارلمان کشور خود بیانیه ای شدیدی علیه جنایات صهیونیستها در فلسطین صادر کردیم. حمایت ما از فلسطین قلبی است. ما باید قطعنامه شدیداللحن و قدرتمندی را تصویب کنیم و کل دنیا را تشویق کنیم تا مصوبه واحدی علیه این رژیم خونخوار تصویب کنند.

رئیس مجلس گامبیا تصریح کرد: ما مسلمانان باید وحدت داشته باشیم و به مسئله فلسطین جدی بنگریم. برخی از کشورهای مسلمان اینجا نیستند چون نمی خواهند غرب آنها را در این اجلاس ببیند.

باسیزدی با بیان اینکه اسلام دین بزرگی است گفت: اسلام تمام دنیا را رهبری خواهد کرد و همه باید اطمینان حاصل کنیم که برای آرمان مشترک می جنگیم.

وی با تشکر از مسئولان جمهوری اسلامی در برگزاری این کنفرانس اظهار امیدواری کرد به زودی شاهد پیروزی ملت فلسطین باشیم.