۱۴ اسفند ۱۳۸۷، ۱۹:۱۰

جنتی از تلاش رسانه ملی در دهه فجر قدردانی کرد

آیت‌الله جنتی رئیس شورای هماهنگ تبلیغات اسلامی با اهدای لوح تقدیر به عزت‌الله ضرغامی از تلاش رسانه ملی در ایام دهه فجر قدردانی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در این تقدیرنامه خطاب به ضرغامی آورده است: بهره‌گیری مناسب از ظرفیت گسترده رسانه ملی که با هدف پیام‌رسانی شایسته و شناساندن ارزش‌ها و دستاوردهای گرانقدر انقلاب اسلامی در عرصه‌های مختلف وجهه همت اصحاب هنر و همکاران محترم آن سازمان قرار گرفت، از تفاوت‌های عمده‌ای بود که اهمیت سی‌امین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی را از سنوات قبل متمایز ساخت.

آیت‌الله جنتی در ادامه آورده است: بی‌تردید بخش عمده‌ای از حماسه پایدار و ماندگار مردم شریف ایران اسلامی در آغاز ورود پرافتخار به دهه چهارم از حیات طیبه نظام مقدس جمهوری اسلامی به ویژه نمایش بی‌نظیر همدلی، اتحاد و یکپارچگی همراهان انقلاب و اقتدار و استحکام نظام اسلامی در راهپیمایی سراسری و شکوهمند یوم‌الله 22 بهمن‌ماه سی‌امین سالگرد پیروزی انقلاب مرهون تلاش بی‌وقفه  مدیران شبکه‌ها و واحدهای مختلف و برنامه‌ریزی شایسته آن سازمان است.

جنتی در پایان مراتب تقدیر و تشکر خود را از تلاش مخلصانه ضرغامی، معاونین، مدیران و همکاران وی در برگزاری باشکوهتر مراسم و همکاری بی‌دریغ با ستاد دهه فجر انقلاب اسلامی اعلام و توفیق روزافزون را در آستانه ورود عزت‌آفرین به دهه پیشرفت و عدالت از درگاه حضرت حق مسئلت کرده است.

کد مطلب 843811

