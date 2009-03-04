جنتی از تلاش رسانه ملی در دهه فجر قدردانی کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در این تقدیرنامه خطاب به ضرغامی آورده است: بهره‌گیری مناسب از ظرفیت گسترده رسانه ملی که با هدف پیام‌رسانی شایسته و شناساندن ارزش‌ها و دستاوردهای گرانقدر انقلاب اسلامی در عرصه‌های مختلف وجهه همت اصحاب هنر و همکاران محترم آن سازمان قرار گرفت، از تفاوت‌های عمده‌ای بود که اهمیت سی‌امین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی را از سنوات قبل متمایز ساخت.

آیت‌الله جنتی در ادامه آورده است: بی‌تردید بخش عمده‌ای از حماسه پایدار و ماندگار مردم شریف ایران اسلامی در آغاز ورود پرافتخار به دهه چهارم از حیات طیبه نظام مقدس جمهوری اسلامی به ویژه نمایش بی‌نظیر همدلی، اتحاد و یکپارچگی همراهان انقلاب و اقتدار و استحکام نظام اسلامی در راهپیمایی سراسری و شکوهمند یوم‌الله 22 بهمن‌ماه سی‌امین سالگرد پیروزی انقلاب مرهون تلاش بی‌وقفه مدیران شبکه‌ها و واحدهای مختلف و برنامه‌ریزی شایسته آن سازمان است.

جنتی در پایان مراتب تقدیر و تشکر خود را از تلاش مخلصانه ضرغامی، معاونین، مدیران و همکاران وی در برگزاری باشکوهتر مراسم و همکاری بی‌دریغ با ستاد دهه فجر انقلاب اسلامی اعلام و توفیق روزافزون را در آستانه ورود عزت‌آفرین به دهه پیشرفت و عدالت از درگاه حضرت حق مسئلت کرده است.