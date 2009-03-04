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۱۴ اسفند ۱۳۸۷، ۱۹:۲۸

با برپایی برنامه‌های متنوع/

هفته فرهنگی ایران در سودان فردا آغاز می‌شود

هفته فرهنگی ایران در سودان فردا آغاز می‌شود

فرهنگسرای خاوران هفته فرهنگی ایران در سودان را از 15 تا 22 اسفندماه را با اجرای برنامه‌های متنوع فرهنگی هنری در شهر خارطوم برپا می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم افتتاحیه این هفته فرهنگی فردا پنجشنبه 15 اسفندماه با حضور ناصر سودانی نماینده مجلس و عضو گروه پارلمانی دوستی ایران و سودان، احمد نوریان رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، منصور احمدلو رئیس فرهنگسرای خاوران، معصومه آباد عضو شورای شهر تهران و محمد هاشمی معاون سازمان فرهنگ و ارتباطات برگزار می‌شود.

عبدالجبار کاکایی شاعر، پیام عزیزی خواننده، عبدالله محرمی نگارگر، حسین سلبی‌فر نقاش و افراسیاب آقاجانی پیکرتراش از جمله هنرمندان ایرانی حاضر در این مراسم خواهند بود. برپایی نمایشگاه عکس و آثار برگزیده موزه هنرهای دینی امام علی (ع)، شب شعر، کارگاه یکروزه نقاشی و خوشنویسی، موسیقی سنتی و نمایش فیلم از برنامه‌های این هفته فرهنگی در سودان است.

هفته فرهنگی سودان در ایران شهریورماه 1385 در فرهنگسرای خاوران برگزار شد و هفته فرهنگی ایران در سودان با هدف تقویت و تحکیم و گسترش مبانی فرهنگ اسلامی ایران با سایر کشورهای اسلامی به درخواست سودان در این کشور برگزار می‌شود.

کد مطلب 843814

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