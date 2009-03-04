به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم افتتاحیه این هفته فرهنگی فردا پنجشنبه 15 اسفندماه با حضور ناصر سودانی نماینده مجلس و عضو گروه پارلمانی دوستی ایران و سودان، احمد نوریان رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، منصور احمدلو رئیس فرهنگسرای خاوران، معصومه آباد عضو شورای شهر تهران و محمد هاشمی معاون سازمان فرهنگ و ارتباطات برگزار می‌شود.

عبدالجبار کاکایی شاعر، پیام عزیزی خواننده، عبدالله محرمی نگارگر، حسین سلبی‌فر نقاش و افراسیاب آقاجانی پیکرتراش از جمله هنرمندان ایرانی حاضر در این مراسم خواهند بود. برپایی نمایشگاه عکس و آثار برگزیده موزه هنرهای دینی امام علی (ع)، شب شعر، کارگاه یکروزه نقاشی و خوشنویسی، موسیقی سنتی و نمایش فیلم از برنامه‌های این هفته فرهنگی در سودان است.

هفته فرهنگی سودان در ایران شهریورماه 1385 در فرهنگسرای خاوران برگزار شد و هفته فرهنگی ایران در سودان با هدف تقویت و تحکیم و گسترش مبانی فرهنگ اسلامی ایران با سایر کشورهای اسلامی به درخواست سودان در این کشور برگزار می‌شود.