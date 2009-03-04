تندروی و واپسگرایی برای نامزدهای انتخاباتی آسیب است

به گزارش خبرنگار مهر از همدان، حجت‌الاسلام مهدی کروبی عصر امروز در جمع مردم همدان در مسجد مهدیه افزود: هر فردی که تندوری کرده یا واپسگرا باشد آسیب می‌بیند.

وی با بیان اینکه تعجب می کنم چگونه به من که نه تندرو و نه واپسگرا هستم اجازه سخنرانی در دانشگاه را ندادند اظهار داشت: مسئولان دانشگاه با اینکار به نظام ضربه می‌زنند.

دبیر کل حزب اعتماد ملی با بیان اینکه در زمان رحلت حضرت امام (ره) از ایشان پنج حکم ماموریتی داشتم که یکی از آنها عضو بازنگری قانون اساسی بود تصریح کرد: با این وضعیت امروز برخوردها طور دیگری شده است و حتما در بازگشت خود به تهران چنین رخدادهایی را در نامه‌ای به وزیر علوم، تحقیقات و فناوری اطلاع خواهم داد.

کروبی خطاب به مردم استان همدان که دور وی حلقه زده بودند، گفت: از وضعیت اقتصادی، اشتغال و معیشت شما اطلاع دارم و می‌دانم که تحرکات لازم در بخش کشاورزی صورت نگرفته است.

وی با دعوت مردم به حضور حداکثری در انتخابات خاطرنشان کرد: تا زمانی که مردم و گروههای سیاسی نسبت به مسائل مختلف حساس نباشند چنین مشکلاتی وجود دارد و تنها می‌توان با حضور در انتخابات سرنوشت خود را رقم زد.

دبیرکل حزب اعتماد ملی با اشاره به اینکه پیش از برگزاری انتخابات هیچ فردی تعیین نشده است گفت: تنها رأی مردم است که رئیس جمهور را انتخاب می‌کند.