به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد خبری کنفرانس بین المللی حمایت از فلسطین، سرلشکر محمدعلی جعفری اظهار داشت:‌ دکترین نظام ما دفاعی است ولی در صورت هر گونه اقدام دشمنان از جمله رژیم صهیونیستی با قاطعیت تمام توانایی پاسخگویی موشکی و دفع حملات را داریم.

وی افزود: امروز جمهوری اسلامی ایران دارای موشکهایی با برد بیش از دو هزار کیلومتر است و بر همین اساس تمامی خاک رژیم صهیونیستی از جمله تاسیسات هسته‌ای این رژیم در سیطره توانایی موشکی ما قرار دارد.

جعفری همچنین در خصوص تهدید نظامی کشورمان از سوی برخی مقامات رژیم صهیونیستی گفت: رژیم صهیونیستی برای بقای خود چاره ای جز بیان این حرفها ندارد و اینگونه یاوه گوییهای نظامی هیچگونه مبنا و اتکایی به لحاظ نظامی ندارد.

فرمانده کل سپاه با بیان این که ایران امروز در اوج آمادگی دفاعی است تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران در شرایط کاملا برتر نظامی در منطقه قرار دارد و توان نظامی و دفاعی امروز ما اصلا با گذشته قابل مقایسه نیست.

وی اضافه کرد: امروز به لحاظ نظامی و دفاعی در شرایطی قرار داریم که آمریکا و رژیم صهیونیستی توان هیچگونه تحرک و اقدام نظامی علیه کشورمان را ندارد.

وی همچنین خاطرنشان کرد: اکنون به اذعان دوست و دشمن، ‌جمهوری اسلامی ایران به لحاظ نظامی در شرایطی کاملا مقتدرانه و برتر قرار دارد و من هم امروز با قاطعیت جمله معروف امام راحل (ره) را تکرار می کنم که "آمریکا و اسرائیل هیچ غلطی نمی توانند بکنند ".