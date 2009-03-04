  1. سیاست
  2. سایر
۱۴ اسفند ۱۳۸۷، ۱۹:۵۸

کنفرانس بین‌المللی فلسطین-41

آینده رژیم اسرائیل خیره سرانه است

رئیس هیئت پارلمانی کویت گفت: آینده رژیم اسرائیل با توجه به پیروزی راستگرایان در انتخابات آینده‌ای خیره سرانه خواهد بود.

به گزارش خبرنگار مهر، علی راشد رئیس مجلس کویت  در چهارمین کنفرانس حمایت از فلسطین طی سخنانی اظهار داشت: جنایات اسرائیل دلیلی روشن بر سیاستهای ظالمانه این رژیم است.

وی افزود: نتایج انتخابات اسرائیل پس از پیروزی راستگرایان تندرو آینده خیره سرانه اسرائیل را نشان می دهد.

راشد تصریح کرد: گزینه مقابله با اسرائیل در وحدت ما نهفته است. ما می توانیم اصول همکاری در جهت بازپس گیری حقوق ملت فلسطین را پایه ریزی کنیم.

وی گفت: همیاری ملت فلسطین و استراداد حقوق مشروع آن از اصول مهم و مورد تایید کشور ماست.

راشد تصریح کرد: مجلس کویت اولین نشست اقتصادی برای بازسازی غزه را برگزار کرد و دولت کویت 200 میلیون دلار با همکاری کشورهای خلیج فارس برای بازسازی غزه در نظر گرفت.

وی گفت: امیدواریم این کنفرانس به بیانیه محکومیت و انزجار اکتفا نکند بلکه توصیه های روشنی را ارائه کند.

رئیس هیئت پارلمانی کویت خاطرنشان کرد: از جمهوری اسلامی ایران به خاطر میزبانی خوب این اجلاس تشکر می کنم.

کد مطلب 843822

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها