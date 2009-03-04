آینده رژیم اسرائیل خیره سرانه است

به گزارش خبرنگار مهر، علی راشد رئیس مجلس کویت در چهارمین کنفرانس حمایت از فلسطین طی سخنانی اظهار داشت: جنایات اسرائیل دلیلی روشن بر سیاستهای ظالمانه این رژیم است.

وی افزود: نتایج انتخابات اسرائیل پس از پیروزی راستگرایان تندرو آینده خیره سرانه اسرائیل را نشان می دهد.

راشد تصریح کرد: گزینه مقابله با اسرائیل در وحدت ما نهفته است. ما می توانیم اصول همکاری در جهت بازپس گیری حقوق ملت فلسطین را پایه ریزی کنیم.

وی گفت: همیاری ملت فلسطین و استراداد حقوق مشروع آن از اصول مهم و مورد تایید کشور ماست.

راشد تصریح کرد: مجلس کویت اولین نشست اقتصادی برای بازسازی غزه را برگزار کرد و دولت کویت 200 میلیون دلار با همکاری کشورهای خلیج فارس برای بازسازی غزه در نظر گرفت.

وی گفت: امیدواریم این کنفرانس به بیانیه محکومیت و انزجار اکتفا نکند بلکه توصیه های روشنی را ارائه کند.

رئیس هیئت پارلمانی کویت خاطرنشان کرد: از جمهوری اسلامی ایران به خاطر میزبانی خوب این اجلاس تشکر می کنم.