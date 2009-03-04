۱۴ اسفند ۱۳۸۷، ۲۰:۲۳

کنفرانس بین‌المللی فلسطین-42

کنفرانس تهران فرصتی برای پایان دردهای فلسطین باشد

نایب رئیس مجلس ملی ترکیه تاکید کرد: کنفرانس تهران می تواند فرصتی برای پایان دادن به دردهای فلسطین باشد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، مرزد بختی در چهارمین کنفرانس حمایت از فلسطین طی سخنانی اظهار داشت:  بشریت  از روز شروع حمله اسرائیل به غزه دچار غم شد.

وی افزود: زیرساختهای این منطقه که در حملات قبلی آسیب دیده بودند در نتیجه حملات جدید تخریب و منهدم شدند و برادران ما در فلسطین و غزه با فقدان امکانات اولیه زندگی مواجه هستند.

بختی تصریح کرد: در غزه یک درام انسانی وجدان بشریت را تحت تاثیر قرار داده و متاسفانه یک راه حل پایدار تا کنون ارائه نشده است.

نایب رئیس مجلس ملی ترکیه کفت: کمکهای هلال احمر ترکیه به غزه ارسال شده و دولت کمکهای نقدی نیز داشته است و اهدای خون برای مجروحان غزه توسط نمایندگان مجلس صورت گرفته است. تمام اعضای گروه دوستی پارلمانی ترکیه - اسرائیل استعفا کردند و با این استعفاء واکنش خود به اقدامات اسرائیل را نشان دادند.

وی برقراری آتش بس دائمی، لغو محاصره و آغاز تردد در نوار غزه را مهمترین اهدافی دانست که باید توسط اجلاس تعقیب شود.

بختی گفت: ما به کمکهای مادی و معنوی خود به فلسطین ادامه می دهیم زیرا معتقدیم که راههای صلح در خاورمیانه همواره باید باز باشد.

نایب رئیس مجلس ترکیه افزود: ایجاد وحدت میان گروههای فلسطینی مهم است و در صورت عدم تامین این اتحاد نمی توانیم به اهدافمان برسیم. معتقدم این جلسه تاریخی می تواند فرصتی برای پایان دادن به دردهای فلسطین باشد.

