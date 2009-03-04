به گزارش خبرنگار مهر در اراک، علیرضا چگینی عصر امروز در جمع خبرنگاران در اراک افزود: برای جمع آوری کمکهای مردمی در جشن احسان و نیکوکاری 121 پایگاه ثابت و 13 پایگاه سیار در نقاط شهری و 85 پایگاه ثابت و 61 پایگاه سیار در نقاط روستایی مستقر می ‌شوند.

وی با اشاره به اینکه جشن احسان و نیکوکاری از 22 اسفند در سراسر استان مرکزی برگزار می ‌شود، افزود: این جشن نقش موثری در برقراری عدالت اجتماعی دارد.

وی اضافه کرد: در سال گذشته سه میلیارد و 67 میلیون ریال در هفته احسان و نیکوکاری جمع آوری شد که امسال پیش ‌بینی می ‌شود سه میلیارد و 895 میلیون ریال کمک جمع ‌آوری شود.

چگینی در ادامه افزود: در حال حاضر 143 هزار و 200 نفر از خدمات مختلف کمیته امداد امام خمینی (ره) استان مرکزی استفاده می کنند که 88 هزار نفر آنها به صورت مستمر و بقیه به صورت موردی است.

وی تصریح کرد: در حال حاضر پنج هزار و 167 یتیم تحت حمایتهای کمیته امداد امام خمینی (ره) این استان هستند که هر کدام از حامی برخوردارند.

به گفته چگینی، در سال جاری حامیان این استان هفت میلیارد و 594 میلیون ریال به ایتام تحت حمایت این نهاد کمک کرده اند.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی استان مرکزی با بیان اینکه اشتغال زایی نقش موثری در خودکفایی افراد تحت پوشش این نهاد دارد، تصریح کرد: این نهاد در سی سال فعالیت خود 20 هزار و 915 فرصت شغلی با اعتبار 318 میلیارد ریال در استان ایجاد کرده است.

وی با بیان اینکه هشت هزار و 263 واحد مسکونی در این مدت احداث و به مددجویان زیر پوشش واگذار شده است، اضافه کرد: 52 هزار و 337 فقره وام نیز در بخشهای مختلف قرض ‌الحسنه و کارگشایی به مددجویان پرداخت شده است.

وی با بیان اینکه 103 میلیارد ریال اعتبار نیز در بخش درمان افراد تحت پوشش این نهاد در استان هزینه شده است، بیان کرد: در این مدت، 20 هزار و 698 زوج به خانه بخت فرستاده شده و 37 هزار و 500 دانش آموز و چهار هزار و 750 دانشجو تحت حمایت قرار گرفته اند.

به گفته چگینی، کمیته امداد این استان در سی سال فعالیت خود هشت هزار و 263 واحد مسکونی مددجویی ساخته است.