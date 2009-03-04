۱۴ اسفند ۱۳۸۷، ۲۰:۱۱

با تاکیدبربی انگیزگی بازیکنان؛

نشست هیئت مدیره و کادر‌فنی پرسپولیس برگزارشد/استقبال وینگادا از جریمه

نشست اعضای هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس و کادر فنی تیم فوتبال این باشگاه جهت بررسی دلایل افت و ناکامی های اخیر سرخپوشان عصر امروز با حضور نلو وینگادا برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، پس از شکست روز سه شنبه پرسپولیس برابر مقاومت سپاسی شیراز و اعلام جریمه 10 درصدی قرارداد بازیکنان، عصر امروز حسین هدایتی ، عباس انصاریفرد و مجید فرخزادی از اعضای هیئت مدیره به همراه نلو وینگادا و دستیارانش در محل باشگاه به بحث و بررسی در مورد دلایل این ناکامی ها پرداختند.

در این نشست ابتدا کادر فنی گزارشی از روند تمرینات هفته های اخیر ارائه و بر بی انگیزگی برخی بازیکنان در تمرینات و مسابقات تاکید کرد.

حسین هدایتی رئیس هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس نیز که خبر جریمه 10 درصدی بازیکنان و کادر فنی را اعلام کرده بود در این نشست نیز بار دیگر بر تصمیم هیئت مدیره تاکید کرد و از کادر فنی خواست شادابی و نشاط را به تیم برگردانند.

نلو وینگادا سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس نیز با استقبال از جریمه بازیکنان و اعضای کادر فنی گزارشی از عملکردش در چند هفته اخیر را ارائه کرد و از اعضای هیئت مدیره خواست همچنان با قدرت از تصمیماتشان حمایت کنند.

در ادامه این نشست هدایتی حرف هایی که غلامحسین پیروانی به عنوان مشکلات تیم فوتبال پرسپولیس بیان کرده بود را به اطلاع حاضران رساند و از سرمربی این تیم خواست برای فصل آینده در اندیشه جذب بازیکنان جوان و با انگیزه باشد.

تیم فوتبال پرسپولیس در پایان هفته سی ام رقابتهای فوتبال لیگ برتر با 46 امتیاز در رده چهارم جدول رده بندی قرار دارد.

