مجموعه مقالات همایش تشیع و خاورشناسان منتشر می شود

دبیر انجمن علمی تاریخ پژوهان حوزه علمیه قم در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر گفت : در این مجموعه 40 مقاله تالیفی، 16 مقاله ترجمه و متن سخنرانی و میزگردهای همایش بین المللی تشیع و مستشرقین ارائه شده است ، این مجموعه در قالب 6 جلد کتاب با بیش از هزار صفحه در سال آینده منتشر می شود.

حجت الاسلام بارانی افزود: نشست ماهانه مدیران گروه تاریخ مراکز آموزش عالی دانشگاهی و حوزوی قم نیز با هدف بررسی موضوعات مختلف علمی با تلاش این انجمن برگزار می شود.

به گزارش مهر، نشست ماه جاری این انجمن 23 اسفند ماه به میزبانی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه برگزار خواهد شد.