ضرغامی: حمایت و رهنمودهای رهبر معظم انقلاب عامل اصلی توفیق رسانه ملی است

به گزارش خبرگزاری مهر، جنتی در این نشست که با حضور دست‌اندرکاران ستاد مرکزی دهه فجر و رئیس سازمان صدا و سیما برگزار شد، با تشکر از تلاش رسانه ملی در گرامیداشت سی‌امین سال پیروزی انقلاب گفت: نقشی که صدا و سیما در پیشبرد اهداف انقلاب دارد برجسته و منحصربفرد است و من همیشه در دل و زبان از مهندس ضرغامی و همکارانشان تشکر کرده‌ام.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی حضور گسترده‌تر و بانشاط‌تر مردم به ویژه جوانان را در راهپیمایی 22 بهمن امسال پشتوانه و ظرفیتی ارزشمند برای نظام اسلامی برشمرد و تاکید کرد: نباید تلاش‌ها و زحمات کسانی را که مقدمات خلق و ثبت این حماسه باشکوه را فراهم کردند نادیده گرفت.

وی خاطرنشان کرد: حضور و حمایت مردم در صحنه‌های مختلف مهمترین عامل اقتدار و نقطه قوت انقلاب اسلامی است و مسئولان با بهره‌گیری مناسب از این ظرفیت و ارتقای خدمت‌رسانی باید قدرشناسی خود را در برابر ملت نشان دهند.

رئیس سازمان صدا و سیما نیز در این نشست گفت: حمایت و رهنمودهای رهبر معظم انقلاب و تلاش آگاهانه و مخلصانه همکاران عامل اصلی توفیق رسانه ملی در سی‌امین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی بوده است.

ضرغامی با اشاره به تمرکز صدا و سیما به تبیین وقایع و مبانی انقلاب اسلامی و راه نورانی امام خمینی (ره) گفت: در چهار سال اخیر 20 سریال با موضوع انقلاب اسلامی تولید شده که این میزان دو برابر تولیدات سال‌های قبل از زمان پیروزی انقلاب است.

وی همچنین با اشاره به ساخت 80 مستند تاریخی از وقایع انقلاب در سال جاری خاطرنشان کرد: همکاری و مشارکت گسترده استان‌ها در تولید برنامه‌های دهه فجر ویژگی برجسته تولیدات امسال و عامل تقویت اتحاد و انسجام ملی بوده است.