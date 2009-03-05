تعداد کانونهای فرهنگی مساجد تا پایان سال به شش هزار می رسد

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، علی رضا فتحی پور عصر دیروز در همایشی به مناسبت سالروز تاسیس کانونهای فرهنگی هنری مساجد با اشاره به اینکه 70 هزار مسجد در کشور وجود دارد، افزود: این تعداد کانون برای این مساجد کافی نیست و به تشکیل کانونهای مساجد بیشتری نیاز داریم که در این زمینه نیز ساخت و ساز فیزیکی باعث عمران مساجد می شود.

وی با بیان اینکه یک میلیون و 320 هزار نفر اعضای کانونهای مساجد در کشور هستند، اضافه کرد: در حال حاضر نیز سه هزار و 700 کتابخانه در مساجد ایجاد شده که نیازمند تجهیز هستند.

وی افزود: دو میلیون نفر امسال اوقات فراغت خود را در مساجد سپری کردند و در ستاد عالی نیز هفت هزار مرکز تفسیر قرآن برای ترویج تفسیر قرآن شکل گرفته است. همچنین پانصد هسته پژوهشی در کانونهای فرهنگی مساجد کشور فعال هستند.

استاندار مرکزی، مساجد را کانون و پایگاه اسلام خواند و گفت: باید از تشدد فرهنگی جلوگیری کرده و کانونهای مساجد را مورد حمایت بیشتر قرار دهیم.

علی اکبر شعبانی فرد با بیان اینکه 182 کانون فرهنگی و هنری مساجد در استان تشکیل شده است، افزود: یکی از چالشها و آسیبها فقدان همگرایی است که باید همگرایی از درون کانونهای مساجد شکل گیرد و سپس وارد جامعه شود.

وی هجمه فرهنگی دشمن را از چالشهای امروز دانست و گفت: 18 هزار رسانه بر علیه فرهنگ دینی و انقلابی ما در حال تبلیغ هستند و غربیها با استفاده از رسانه های سنتی و مدرن در صددند فرهنگ جوانان ایران را از بین ببرند.

وی با اشاره به اینکه حداقل 20 و حداکثر 60 درصد مردم کشور از تصاویر ماهواره ای استفاده می کنند، افزود: این برنامه ها با ارائه برنامه های تخصصی در بخش کودکان و نوجوانان، سایر ادیان و جذابیتهای بصری و تصویری فرهنگ اسلامی را مورد تهددید قرار می دهند.

وی افزود: در این راستا باید بخش فرهنگی دینی ساماندهی شود و تمام افرادی که در نهاد فرهنگی و هنری فعالیت دارند باید کانونهای مساجد را تقویت کنند.

عضو جامعه مدرسین و شورای مدیریت حوزه علمیه قم نیز در این همایش کار فرهنگی را جهاد فرهنگی خواند و گفت: دشمن شناختها، باورها، ارزشها و گرایشهای ما را نشانه گرفته و با تحمیل و تسلیم فرهنگی قصد از بین بردن فرهنگ ما را دارد.