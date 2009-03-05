انتقاد نماینده ولی فقیه در کهگیلویه و بویر احمد از منع سخنرانی خاتمی

نماینده ولی فقیه در استان کهگیلویه و بویراحمد در گفتگو با خبرنگار مهر در یاسوج گفت: آقای خاتمی هشت سال رئیس جمهور بوده و شخصیتی مورد تایید رهبر معظم انقلاب اسلامی است و دلیلی ندارد که از سخنرانی او در مصلی شهر ممانعت شود.

وی بیان کرد: همه کاندیداها و شخصیتها به استانها سفر کرده و سخنرانی می کنند و آقای خاتمی نیز حق دارد که برای مردم سخنرانی کند . مگر خاتمی بیگانه است که اجازه سخنرانی در مصلی را به او ندهند؟

وی با بیان اینکه" بنده به مسئولان استان گفتم که خاتمی برای سخنرانی در مصلی یاسوج منعی ندارد" اظهار داشت: مصلای شهر ملک جناح و گروه و فردی خاص نیست و هر کدام از کاندیداها و یا شخصیت های نظام که می خواهند در آنجا سخنرانی کند نباید مانع آنها شد و موجب نگرانی و بی اعتمادی مردم را پدید آورد.

آیت الله ملک حسینی افزود: نباید کاری کنیم که مردم بدبین شوند و به بهانه های امنیتی آبروی استان هم لکه دار شود.

نماینده مردم استان در مجلس خبرگان رهبری با اشاره به اینکه از هیچ کاندیدایی در انتخابات حمایت نمی کند، گفت: باید زمینه را برای انتخاباتی آزاد و پرشور با مشارکت بالای مردم فراهم کنیم.

وی ضمن انتقاد از اهانت و افترا به شخصیتهای نظام گفت: خاتمی انسان متین، با وقار و مورد تایید رهبری است و کسی حق ندارد به او اهانت و هتاکی کند.

آیت الله ملک حسینی فحاشی، تهمت و افترا را گناه بزرگی در اسلام دانست و تاکید کرد: دهانتان را با ناسزا، توهین و افترا آلوده نکنید و آخرتتان را برای دنیای دیگران از بین نبرید.

نماینده ولی فقیه در کهگیلویه و بویراحمد با انتقاد از کسانی که می گویند با آمدن فلان کاندیدا اسلام به خطر می افتد، به مهر گفت : امام زمان(عج) حافظ اسلام است و با آمدن و نیامدن و از میان رفتن کسی اسلام به خطر نمی افتد.

وی با بیان اینکه گروههای سیاسی چپ و راست این استان و استان فارس را می شناسم و می دانم چه کسانی در مبارزات انقلاب بودند و چه کسانی نبودند، افزود: نه این گروه بهشتی هستند و نه آن گروه جهنمی و اگر بهشتی باشند هردو گروهند و اگر جهنمی باشند نیز هردو گروهند وخداوند به باطن افراد و اخلاق، ایمان و عقیده آنان توجه می کند.