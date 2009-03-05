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۱۵ اسفند ۱۳۸۷، ۱۶:۳۶

سالانه 45 میلیون قطعه بچه ماهی در گلستان تولید می شود

سالانه 45 میلیون قطعه بچه ماهی در گلستان تولید می شود

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرکل شیلات گلستان اعلام کرد: سالانه بیش از 45 میلیون انواع بچه ماهیان استخوانی (سفید، کلمه، کپور) تولید و از طریق رودخانه های منتهی به دریا رها سازی می شود.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، علی اکبر پاسندی صبح پنجشنبه در دیدار با رئیس جهاد کشاورزی گلستان افزود: در بخش بازسازی ذخایر ماهیان خاویاری نیز استان در دو مرکز بازسازی ماهیان خاویاری شهید مرجانی و وشمگیر سالانه حدود میلیونها قطعه انواع لارو تولید و در دریا رها سازی می شود.

وی اظهار داشت: مزارع پرورشی ماهیان استخوانی در استان حدود 10 درصد مساحت کل کشور را تشکیل می دهد و از نظر تولید مقام چهارم تولید ماهیان گرمابی را در کشور داریم.

به گفته پاسندی، در بخش صید انواع ماهیان استخوانیسال گذشته بیش از یک میلیون و 46 کیلوگرم انواع ماهیان استخوانی صید و روانه بازرا مصرف شد.

مدیرکل شیلات گلستان بیان داشت: یکهزار و 393 صیاد در قالب 20 شرکت تعاونی پره و در مجموع 1740 نفر صیاد در امر صید ماهیان خاویاری و استخوانی در استان فعالیت دارند.

وی یادآور شد: حفظ، بازسازی و حراست از ذخایر ارزشمند دریای خزر و آبزی پروری، بهبود و ساماندهی صید و صنایع را در سرلوحه کاری خود دارد.

رمضانعلی جعفری رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان نیز گفت: شیلات باید با شناساندن فعالیتهای خود در استان بیشتر از قبل تلاش نماید.

وی افزود: ترویج فرهنگ مصرف  و استفاده از شیوه های مناسب عرضه و قرار گرفتن آن در سبد خانوار از جمله مواردی است که در زمینه آن باید برنامه ریزی شود.

کد مطلب 843872

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