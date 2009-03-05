  1. استانها
  2. گیلان
۱۵ اسفند ۱۳۸۷، ۱۳:۳۲

360 دانش آموزان مقطع متوسطه گیلان به مکه اعزام می شوند

360 دانش آموزان مقطع متوسطه گیلان به مکه اعزام می شوند

رشت - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان دانش آموزی استان گیلان از اعزام 360 دانش آموزان مقطع متوسطه استان به مکه مکرمه خبرداد.

به گزارش خبرنگار مهر در لاهیجان، نادر یارحسینی امروز در نشست توجیهی دانش آموزان در لاهیجان افزود: از این تعداد  240 دانش آموزان دختر مقطع متوسطه گیلان در اسفند ماه 87 و 120 نفر از دانش آموزان پسر مقطع متوسطه در تیر ماه سال آینده به مکه مکرمه مشرف می شوند.

وی با اشاره به اینکه در پنج ساله گذشته بیش از دو هزار دانش آموزان گیلانی به مکه اعزام شده اند، متذکر شد: حج محل ظهور حالات روحانی و معنوی تمام حاجیان است.

یارحسینی در این گردهمایی خطاب به دانش آموزان  اعزامی به حج اظهار داشت: قدر و منزلت زائر حج شدن را بدانید و به فکر بالا بردن دانایی واندیشه خود باشید تا در کنار دریای الهی، عطشناک باقی نمانید.

رئیس سازمان دانش آموزی استان گیلان در ادامه از اعزام دانش آموزان متوسطه به عتبات عالیات در تابستان امسال خبر داد و یادآورشد: دانش آموزان می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر به محل تحصیل خود مراجعه کنند.

کد مطلب 843881

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها