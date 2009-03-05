همایش منطقه ای بیولوژی و بیوتکنولوژی به کار خود پایان داد

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، این همایش امروز در سالن آمفی تئاتر دانشکده علوم دانشگاه آزاد نخستین همایش منطقه ای بیولوژی و بیوتکنولوژی با معرفی مقالات برتر و تجلیل از اساتید و محققان برگزیده به کار خود پایان داد.

مدیر همایش منطقه ای بیولوژی و بیوتکنولوژی در آئین اختتامیه گفت: 78 مقاله در مجموع به دبیرخانه این همایش رسید که در مدت برگزاری آن 24 مقاله به صورت سخنرانی و 27 مقاله نیز به صورت پوستر ارایه شد.

عادل فاطمی با اشاره به اهداف برگزاری این همایش سه روزه افزود: این همایش به مدت سه روز و با هدف تبادل اطلاعات بین محققان کشوری در زمینه های بیولوژی و بیوتکنولوژی و همچنین کسب اطلاع از جدیدترین یافته های جهانی این حوزه برای استفاده در برنامه ها و پژوهش های کشوری برگزار گردید.

وی خاطرنشان کرد: در این همایش سه روز 4 پنل آموزشی با موضوعات مختلف برگزار و روز آخر نیز کارگاه های آموزشی با حضور اساتید برجسته کشوری برای دانشجویان و افراد حاضر در این همایش برگزار گردید.

فاطمی استقبال از این همایش را خوب دانست و گفت: مقالات بسیار خوبی به دبیرخانه همایش ارسال شد و کلیه مقالات در سطح علمی بالایی قرار داشتند اما به تشخیص هیات داوران، این تعداد مقاله برای ارایه در همایش انتخاب شد .

در این همایش از اساتید مدعو دکتر " نوید دین پرست جدید " و دکتر " عبدالحسن کاظمی " نیز تجلیل و تقدیر شد .

این همایش منطقه ای به همت دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج و با حمایت دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی استان های غرب کشور به ویژه دانشگاه علوم پزشکی تبریز، مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی تبریز ، دانشگاه های آزاد اسلامی واحد مهاباد و ایلام برگزار شد.