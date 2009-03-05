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۱۵ اسفند ۱۳۸۷، ۱۶:۳۱

همایش منطقه ای بیولوژی و بیوتکنولوژی به کار خود پایان داد

سنندج - خبرگزاری مهر: نخستین همایش علمی منطقه ای بیولوژی و بیوتکنولوژی با معرفی مقالات برتر در سنندج به کار خود پایان داد.

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، این همایش امروز در سالن آمفی تئاتر دانشکده علوم دانشگاه آزاد نخستین همایش منطقه ای بیولوژی و بیوتکنولوژی با معرفی مقالات برتر و تجلیل از اساتید و محققان برگزیده به کار خود پایان داد.

مدیر همایش منطقه ای بیولوژی و بیوتکنولوژی در آئین اختتامیه گفت: 78 مقاله در مجموع به دبیرخانه این همایش رسید که در مدت برگزاری آن 24 مقاله به صورت سخنرانی و 27 مقاله نیز به صورت پوستر ارایه شد.

عادل فاطمی با اشاره به اهداف برگزاری این همایش سه روزه افزود: این همایش به مدت سه روز و با هدف تبادل اطلاعات بین محققان کشوری در زمینه های بیولوژی و بیوتکنولوژی و همچنین کسب اطلاع از جدیدترین یافته های جهانی این حوزه برای استفاده در برنامه ها و پژوهش های کشوری برگزار گردید.

وی خاطرنشان کرد: در این همایش سه روز 4 پنل آموزشی با موضوعات مختلف برگزار و روز آخر نیز کارگاه های آموزشی با حضور اساتید برجسته کشوری برای دانشجویان و افراد حاضر در این همایش برگزار گردید.

فاطمی استقبال از این همایش را خوب دانست و گفت: مقالات بسیار خوبی به دبیرخانه همایش ارسال شد و کلیه مقالات در سطح علمی بالایی قرار داشتند اما به تشخیص هیات داوران، این تعداد مقاله برای ارایه در همایش انتخاب شد.

در این همایش از اساتید مدعو دکتر " نوید دین پرست جدید " و دکتر " عبدالحسن کاظمی " نیز تجلیل و تقدیر شد.

این همایش منطقه ای به همت دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج و با حمایت دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی استان های غرب کشور به ویژه دانشگاه علوم پزشکی تبریز، مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی تبریز ، دانشگاه های آزاد اسلامی واحد مهاباد و ایلام برگزار شد.

کد مطلب 843886

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