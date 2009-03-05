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۱۵ اسفند ۱۳۸۷، ۱۰:۱۳

در سفر به آذربایجان غربی/

احمدی‌نژاد بر ضرورت حفاظت از دریاچه ارومیه تاکید کرد

احمدی‌نژاد بر ضرورت حفاظت از دریاچه ارومیه تاکید کرد

رئیس جمهوری با تاکید بر ضرورت اتخاذ تصمیم‌های عالمانه برای حفاظت از دریاچه ارومیه گفت:‌ اگر این دریاچه دچار مشکل شود تمام حیات استان به مخاطره می‌افتد.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به استان آذربایجان غربی، محمود احمدی‌نژاد چهارشنبه ‌شب در نشست تخصصی کارگروههای آب، کشاورزی و مسکن استان آذربایجان غربی با تأکید بر اینکه دریاچه ارومیه باید زنده باشد، خواستار تمرکز سرمایه‌گذاریها در زمینه نحوه استفاده بهینه از آب در سطح استان شد.

وی افزود: باید با استفاده از شیوه‌های آبیاری مدرن، مصرف آب در بخش‌های مختلف را کنترل کرد و دولت آمادگی انجام هرگونه همکاری در این زمینه را دارد.

احمدی‌نژاد با بیان اینکه استان‌ آذربایجان غربی از معدود استانهایی است که هم در بخش کشاورزی و هم صنعتی دارای استعدادهای بالایی است گفت:‌ باید سرعت انجام پروژه‌ها را افزایش داد تا در حداقل زمان ممکن به بهره‌برداری رسیده و مردم از ثمرات آن برخودار شوند.

در نشست کارگروه تخصصی آب، کشاورزی و مسکن استان آذربایجان غربی پس از تشریح وضعیت استان در حوزه‌های مذکور، پیشنهادات کارگروهها با مشارکت وزرای مربوطه، مدیران عامل بانکها، مسئولان ارشد استان، نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی و نمایندگان بخش خصوصی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در جریان این نشست‌ها همچنین مصوبات قبلی هیئت دولت مورد بررسی قرار گرفت و در مورد سرعت بخشیدن به شتاب استان در حوزه‌های مسکن، آب و کشاورزی تصمیمات لازم اتخاذ شد تا در جلسه استانی هیئت دولت مطرح شود.

نوسازی بافت‌های فرسوده شهری، تسریع در اجرای طرحهای مسکن مهر، افزایش اعتبار سدها و شبکه‌های آبیاری و زهکشی، کمک به مجتمع‌های تولیدی کشاورزی، احداث مرکز تحقیقات سیب کشور در استان از جمله مواردی بود که در این کارگروهها مطرح شد.

کد مطلب 843896

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