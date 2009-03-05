به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به استان آذربایجان غربی، محمود احمدی‌نژاد چهارشنبه ‌شب در نشست تخصصی کارگروههای آب، کشاورزی و مسکن استان آذربایجان غربی با تأکید بر اینکه دریاچه ارومیه باید زنده باشد، خواستار تمرکز سرمایه‌گذاریها در زمینه نحوه استفاده بهینه از آب در سطح استان شد.

وی افزود: باید با استفاده از شیوه‌های آبیاری مدرن، مصرف آب در بخش‌های مختلف را کنترل کرد و دولت آمادگی انجام هرگونه همکاری در این زمینه را دارد.

احمدی‌نژاد با بیان اینکه استان‌ آذربایجان غربی از معدود استانهایی است که هم در بخش کشاورزی و هم صنعتی دارای استعدادهای بالایی است گفت:‌ باید سرعت انجام پروژه‌ها را افزایش داد تا در حداقل زمان ممکن به بهره‌برداری رسیده و مردم از ثمرات آن برخودار شوند.

در نشست کارگروه تخصصی آب، کشاورزی و مسکن استان آذربایجان غربی پس از تشریح وضعیت استان در حوزه‌های مذکور، پیشنهادات کارگروهها با مشارکت وزرای مربوطه، مدیران عامل بانکها، مسئولان ارشد استان، نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی و نمایندگان بخش خصوصی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در جریان این نشست‌ها همچنین مصوبات قبلی هیئت دولت مورد بررسی قرار گرفت و در مورد سرعت بخشیدن به شتاب استان در حوزه‌های مسکن، آب و کشاورزی تصمیمات لازم اتخاذ شد تا در جلسه استانی هیئت دولت مطرح شود.

نوسازی بافت‌های فرسوده شهری، تسریع در اجرای طرحهای مسکن مهر، افزایش اعتبار سدها و شبکه‌های آبیاری و زهکشی، کمک به مجتمع‌های تولیدی کشاورزی، احداث مرکز تحقیقات سیب کشور در استان از جمله مواردی بود که در این کارگروهها مطرح شد.