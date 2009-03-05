محرابیان: رشد تولید در کشور "بسیار مطلوب" است

به گزارش خبرگزاری مهر، علی‌اکبر محرابیان در جمع صنعتگران و معدنکاران استان آذربایجان غربی افزود: در شرایط بحرانی ایجاد شده کنونی در سطح بین الملل که منجر به از رده خارج شدن واحدهای تولیدی و افزایش بیکاری در جهان شده است، با تمامی تنگناها، تولید در کشور مدیریت شده و در مقایسه با تولیدات جهانی، صنعتگران به خوبی توانسته اند تولید را مدیریت کنند.

وی با اشاره به تشکیل ستاد تولید در وزارت صنایع طی سال جاری یادآور شد: این ستاد به طور روزانه تولید را در کشور کنترل می کند و گزارش های ارائه شده از سوی این ستاد حاکی از رشد بسیار مطلوب تولید در کشور است.

وزیر صنایع و معادن با اشاره به گزارش اخیر ارائه شده از سوی موسسه بین المللی فولاد گفت: این موسسه در گزارش خود اعلام کرده است که با توجه به 24 درصد کاهش تولید جهانی فولاد،‌ این میزان کاهش مربوط به 118 کشور از 120 کشور جهان بوده و فقط 2 کشور رشد تولید فولاد داشته اند که شامل چین با 2 درصد و ایران با 19 درصد رشد می باشد.

محرابیان وجود تنگناهای مالی در بسیاری از واحدهای صنعتی را یادآور شد و در خصوص رشد تولید در صنعت خودرو نیز تصریح کرد: صنعت خودرو تا پایان بهمن 5 / 13 درصد رشد تولید را شاهد بوده و پیش بینی می شود تا پایان امسال این رشد به 14 درصد برسد.

وی با اشاره به اینکه در برخی موارد نیز کاهش تولید داشته ایم، خاطرنشان کرد: کاهش تولید در این بخشها از جمله برخی اقلام مواد غذایی،‌ پودر شوینده، تراکتور و برخی محصولات نهایی مصرفی نیز دلایل گوناگونی دارد که خشکسالی و به تبع آن کاهش تقاضای تراکتور و حذف یارانه پودر شوینده برای جلوگیری از قاچاق این محصول از آن جمله است.

محرابیان یکی از مهمترین تنگناهای بخش تولید را در حال حاضر مشکل نقدینگی، ناشی از سیاستهای نادرست بانک مرکزی در سال گذشته دانست و گفت: دولت نهم از آغاز فعالیت خود خدمات شایان و حمایت جدی و محکمی از بخش تولید کشور داشته است که رشد سرمایه گذاریهای انجام شده در بخش صنعت و معدن در سال 87 نسبت به سال 86 دلیل این مدعاست.