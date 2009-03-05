تعداد کانونهای قرآنی مساجد در کشور به شش هزار می رسد

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، محمد صفارهرندی شب گذشته در نسشت با مسئولان کانون های فرهنگی و هنری مساجد و موسسات قرآنی آذربایجان غربی که در حاشیه سفر هیئت دولت به این استان برگزار افزود: هم اکنون تعداد این کانونها و موسسات قرآنی در مساجد کشور بیش از 5 هزار کانون است این در حالی است که سه سال گذشته این رقم در حدود دو هزار و 200 کانون بود.

وی با بیان اینکه فعالیتهای قرآن محور و مسجد مدار در استانها چشمگیر بوده است، اظهار داشت: بودجه قرآنی این وزارتخانه در دوره های قبلی در حدود 6 میلیارد ریال بود که این میزان در حال حاضر به 150 میلیارد ریال افزایش یافته است.

صفار هرندی با بیان اینکه دولت در زمینه ساخت مسجد و حمایتهای لازم بعدی در سال گذشته حدود یک هزار میلیارد ریال اعتبار هزینه کرد، بیان داشت: استراتژی نظام باید رجوع به مساجد باشد و در این صورت است که آرامش را در تمامی حوزه های زندگی افراد جامعه شاهد خواهیم بود، مسجد باید محور تمامی ابعاد زندگی افراد جامعه مان باشد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از ایجاد شورای عالی و تخصصی قرآن در کشور خبر داد و اضافه کرد: شورای عالی انقلاب فرهنگی در راستای ساماندهی متولیان فعالیت های قرآنی این شورا را طراحی و در حال اجرا است.

وی با بیان اینکه برای طراحی سیاستهای کلی نظام بسته ای با محتوای قرآنی و مسجد مداری توسط وزارت فرهنگ ارائه شده است، دولت نیز باید در طراحی برنامه پنجم توسعه محوریت قرآن را در تمامی امور مدنظر قرار دهد.

صفار هرندی با بیان اینکه آموزش قرآن همانند دروس مبنا از مقاطع پایه تحصیلی به کودکان آموزش داده می شود، خاطر نشان کرد: این طرح به صورت آزمایشی در بعضی مدارس آغاز شده است و با اجرای آن همه بچه ها تا پایان مقطع تحصیلی سوم ابتدایی قرآن را مثل درس فارسی یاد می گیرند.