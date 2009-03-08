برنامه های سال نجوم در ایران / اجرای پروژه صد ساعت نجوم در کشور

جمشید قنبری در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: اتحادیه جهانی نجوم (IAU) که ایران نیز عضو آن است در سال 2006 پیشنهاد نامگذاری سال 2009 به عنوان سال جهانی نجوم را به یونسکو ارائه داد که با تایید این پیشنهاد از سوی یونسکو و مجمع عمومی سازمان ملل، سال 2009 به عنوان سال جهانی نجوم با موضوع "بر شما باد کشف جهان" نامگذاری شد.

وی با بیان اینکه سال جهانی نجوم بیانگر چهارصدمین سالگردی است که گالیله توانست برای نخستین بار با تلسکوپ به نظاره آسمان بپردازد، افزود: این سال تاکید فراوانی بر آموزش، اشتغال عموم و مشارکت جوانان دارد از این رو در سال 2009 رویدادها در سطوح جهانی، ملی و محلی ساماندهی می شود.

قنبری با تاکید بر اینکه سال جهانی نجوم دارای 11 پروژه اصلی و 7 پروژه ویژه است، اظهار داشت: این برنامه ها توسط اعضای سال جهانی نجوم و کمیته اجرایی اتحادیه بین المللی نجوم طرح ریزی شده است که مبتنی بر موضوعات ویژه ای هستند که در مجموع راههای دستیابی به اهداف اولیه سال جهانی نجوم را ارائه می‌دهند.

وی به برنامه های ایران در این سال اشاره کرد و اظهار داشت: برای این منظور با تایید دولت ستاد ملی در کشور ایجاد شد که وزیر علوم، تحقیقات و فناوری رئیس و معاون پژوهشی وزارتخانه نایب رئیس این ستاد معرفی شدند.

به گفته قنبری رئیس انجمن نجوم دبیر ستاد است و معاونان آموزشی وزارتخانه های علوم، ارشاد اسلامی، سازمان صدا و سیما، سازمان ملی جوانان، شورای انقلاب فرهنگی و یونسکو از اعضای این ستاد معرفی شدند.

رئیس انجمن نجوم ایران به کمیته های این ستاد اشاره و اضافه کرد: این کمیته ها برنامه هایی در زمینه رصدگاههای ایران، فعالیتهای نجومی در مناطق محروم و توسعه نجوم و همگانی کردن این علم در دست اجرا دارند.

دبیر سال جهانی نجوم پروژه 100 ساعت نجوم را یکی از پروژه های اصلی این سال دانست و به مهر گفت: پروژه اصلی 100 ساعت نجوم یک واقعه جهانی 24 ساعته است که دامنه گسترده ای از فعالیتها و حوادث گسترده عمومی در 100 ساعت بدون وقفه را شامل می‌شود که این فعالیتها شامل ارتباط زنده اینترنتی، مشاهده وقایع، مهمانی ستاره ها و سایر فعالیتهای ویژه می شود.

قنبری به اهداف برگزاری این پروژه پرداخت و ادامه داد: یکی از اهداف مهم 100 ساعت نجوم این است که تا آنجا که مقدور است افراد زیادی همانند آنچه گالیله در 400 سال پیش برای اولین بار انجام داد از درون یک تلسکوپ به آسمان بنگرند. این پروژه از2 تا 5 آوریل برگزار خواهد شد و رسماً در نیمه شب 2 و3 آوریل مصادف با 13 و 14 فروردین ماه 88 همزمان با زمان جهانی (ساعت 12 جهانی) شروع به کار می‌کند.