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۱۵ اسفند ۱۳۸۷، ۱۰:۰۰

عناوین خبرهای مهم جهان از شب گذشته تا کنون

عناوین خبرهای مهم جهان از شب گذشته تا کنون

خبرگزاری مهر-گروه بین الملل : عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون به نقل از خبرگزاریها به شرح زیر است.

- نائب رئیس مجلس نمایندگان بحرین با اشاره به عمق روابط راهبردی تهران و منامه تاکید کرد: هیچ قدرتی نمی تواند خللی در این روابط ایجاد کند.

- 40 نماینده کنگره آمریکا از مواضع اوباما در خصوص سپر موشکی ابراز نگرانی کردند.

- نخست وزیر چین فساد را معضلی عظیم در این کشور خواند.

- براون: آمریکا برای حل معضل بحران اقتصادی و مسائل مربوط به آب و هوا پیشقدم شود.

- انگلیس آمادگی خود را برای تماس های مستقیم با حزب الله اعلام کرد.

- مؤسسه صهیونیستی "واشنگتن برای خاور نزدیک" به دولت آمریکا توصیه کرد تا در قبال ایران سیاست بازدارندگی را برای حمایت از متحدین منطقه ای خود در پیش بگیرد.

- اوباما تحریم های زیمبابوه را یک سال دیگر تمدید کرد.

- چین از حکم بازداشت عمر البشیر ابراز تاسف کرد.

- بر اساس گزارش ها اقتصاد آمریکا روز به روز بیشتر رو به زوال است.

کانادا 35 میلیون دلار برای برگزاری انتخابات در افغانستان کمک می کند.

کد مطلب 843909

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