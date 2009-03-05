عناوین خبرهای مهم جهان از شب گذشته تا کنون

- نائب رئیس مجلس نمایندگان بحرین با اشاره به عمق روابط راهبردی تهران و منامه تاکید کرد: هیچ قدرتی نمی تواند خللی در این روابط ایجاد کند.
- 40 نماینده کنگره آمریکا از مواضع اوباما در خصوص سپر موشکی ابراز نگرانی کردند.
- نخست وزیر چین فساد را معضلی عظیم در این کشور خواند.
- براون: آمریکا برای حل معضل بحران اقتصادی و مسائل مربوط به آب و هوا پیشقدم شود.
- انگلیس آمادگی خود را برای تماس های مستقیم با حزب الله اعلام کرد.
- مؤسسه صهیونیستی "واشنگتن برای خاور نزدیک" به دولت آمریکا توصیه کرد تا در قبال ایران سیاست بازدارندگی را برای حمایت از متحدین منطقه ای خود در پیش بگیرد.
- اوباما تحریم های زیمبابوه را یک سال دیگر تمدید کرد.
- چین از حکم بازداشت عمر البشیر ابراز تاسف کرد.
- بر اساس گزارش ها اقتصاد آمریکا روز به روز بیشتر رو به زوال است.
کانادا 35 میلیون دلار برای برگزاری انتخابات در افغانستان کمک می کند.
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