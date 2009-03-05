نفرات برتر سی و یکمین مسابقات سراسری قرآن کریم معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، شب گذشته در مراسم اختتامیه این جشنواره ، معاون فرهنگی سازمان اوقاف و امور خیریه کشور گفت : همزمان با برگزاری مسابقات قرآنی در بوشهر 10 جلسه انس با قرآن با حضور قاریان در 9 شهرستان استان بوشهر برگزار شد.

حجت الاسلام حسین احمدیان با بیان اینکه حضور مردم به خصوص جوانان و نوجوانان در این مجالس بیش از حد تصور بوده است ، اظهار داشت : حضور مردم در مجلس قرآنی موجب دلگرمی و مشوقی برای قاریان خواهد بود.

وی تصریح کرد : همچنین کارگاه های آموزشی قرآنی در کنار محافل انس با قرآن در شهرستان ها برگزار شد.

معاون فرهنگی سازمان اوقاف و امور خیریه کشور به بیان معرفی برگزیدگان این چشنواره پرداخت و گفت: در رشته مفاهیم بر اساس رای هیئت داوران محمد رضا کرامتی از خراسان شمالی، محمد رضا فصیحی پور ازاستان کرمان، جاسم محمودی از استان ایلام، رضا علی پور طالبی از استان یزد و احمد حیدری از خراسان رضوی به ترتیب رتبه های اول تا پنجم این دوره از مسابقات را از آن خود کردند .

احمدیان افزود: همچنین در رشته ترتیل حسین یزدان پناه از استان قم، محمد محمدی از استان آذربایجان غربی، محمد مهدی انگالیان از استان بوشهر، بابک ولی زاده از استان آذربایجان غربی و عبدالعماد عمادی از استان خوزستان را به عنوان نفرات اول تا پنجم این دوره از مسابقات از سو هیات داوران برگزیده شده اند.

وی عنوان کرد: نفرات برگزیده در رشته حفظ بیست جزء نیز حسین درستکار از استان بوشهر، عبدالکریم قاسمی راد از استان خوزستان، فرهاد رشوندی از استان قزوین، حسن سلیمانی از استان زنجان و سعید شاهرخی از استان کرمان بوده اند.

معاون فرهنگی سازمان اوقاف و امور خیریه کشور گفت: نفرات رشته حفظ کل قرآن کریماز سوی هیئت داوران، شجاع زویدات از استان خوزستان، علی رجبی از استان تهران، مصطفی اصفهانیان از استان اصفهان، روح الله حیدری از استان اصفهان و سید مهدی حسینی معرفی شدند.

احمدیان افزود: براساس رای هیئت داوران در رشته قرائت، سید محمد جواد حسینی از استان خراسان رضوی، رضا محمد پور از استان اردبیل، جعفر فردی سهیمه مسابقات بین المللی، عباس هاشمی از استان بوشهر و مصطفی یادگاری از استان تهران به ترتیب به عنوان نفرات اول تا پنجم این دوره از مسابقات شناخته شدند .

وی در خصوص نتایج تیمی این دوره از مسابقات نیز گفت: هیئت دواران، استان تهران را با کسب 14رتبه برتر و 49 امتیاز به عنوان استان اول، استان قم با کسب 10 رتبه برتر و 34 امتیاز به عنوان استان دوم، استان اصفهان با کسب 10رتبه برتر و 24امتیاز به عنوان استان سوم و استان مازندران را نیز با کسب هشت رتبه برتر و پیشرفت قابل توجه نسبت به دوره گذشته واجد شرایط تقدیر دانست .