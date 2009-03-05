12 هزار نفر از کرمان به مناطق عملیاتی جنوب کشور اعزام می شوند

سردار غلامعلی ابوحمزه در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: از امروز همچون سالهای گذشته اعزام کاروانها راهیان نور از استان به مناطق جنگی هشت سال دفاع مقدس آغاز می شود.

وی تصریح کرد: در سال جاری 12 هزار نفر از جوانان استان در قالب 6 کاروان از 15 اسفند ماه به مدت یک ماه اعزام خواهد شد.

سردار ابوحمزه گفت: در این مدت سعی می شود فرهنگ دفاع مقدس به عنوان یکی از مهمترین دستاوردهای آن دوران به جوانان منتقل شود.

وی عنوان کرد: از این تعداد سه هزار نفر دانشجو از دانشگاهها و مراکز آموزش عالی، دو هزار نفر دانش آموز و هفت هزار نفر نیز از سایر اقشار جامعه هستند.

سردار ابوحمزه اضافه کرد: تبیین نقش شهداء و ایثارگران در انقلاب اسلامی و اتصال روحی جوانان با هشت سال دفاع مقدس از مهمترین اهداف این طرح می باشد.

