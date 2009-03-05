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۱۵ اسفند ۱۳۸۷، ۱۶:۴۵

12 هزار نفر از کرمان به مناطق عملیاتی جنوب کشور اعزام می شوند

12 هزار نفر از کرمان به مناطق عملیاتی جنوب کشور اعزام می شوند

کرمان - خبرگزاری مهر: جانشین فرمانده سپاه ثارالله کرمان با اشاره به آغاز اعزام کاروانهای راهیان نور از کرمان به مناطق عملیاتی گفت: در سال جاری از استان 12 هزار نفر با هدف انتقال فرهنگ دفاع مقدس در قالب 6 کاروان اعزام می شوند.

سردار غلامعلی ابوحمزه در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: از امروز همچون سالهای گذشته اعزام کاروانها راهیان نور از استان به مناطق جنگی هشت سال دفاع مقدس آغاز می شود.

وی تصریح کرد: در سال جاری 12 هزار نفر از جوانان استان در قالب 6 کاروان از 15 اسفند ماه به مدت یک ماه اعزام خواهد شد.

سردار ابوحمزه گفت: در این مدت سعی می شود فرهنگ دفاع مقدس به عنوان یکی از مهمترین دستاوردهای آن دوران به جوانان منتقل شود.

وی عنوان کرد: از این تعداد سه هزار نفر دانشجو از دانشگاهها و مراکز آموزش عالی، دو هزار نفر دانش آموز و هفت هزار نفر نیز از سایر اقشار جامعه هستند.

سردار ابوحمزه اضافه کرد: تبیین نقش شهداء و ایثارگران در انقلاب اسلامی و اتصال روحی جوانان با هشت سال دفاع مقدس از مهمترین اهداف این طرح می باشد.

کد مطلب 843912

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