فولاد ارومیه عنوان سوم مسابقات را به دست آورد

به گزارش خبرنگار مهر، هفته بیست و ششم و پایانی بیست و دومین دوره مسابقات والیبال لیگ برتر باشگاه های کشور شب گذشته با پیروزی تیم های فولاد ارومیه، بیم بابل، پتروشیمی بندر امام و پادیسان گنبد آغاز شد.

در رقابت های برگزار شده چهارشنبه شب، تیم فولاد ارومیه در حضور تماشاگران خودی دهمین شکست این فصل از بازی ها را به بانک صادرات ایران تحمیل کرد تا با 39 امتیاز جایگاه خود را در رده سوم جدول رده بندی تثبیت کند.

این در حالی است که تیم بابل با وجود پیروزی مقابل سنگ آهن بافق یزد و امتیاز مشابه با فولاد ارومیه در رده چهارم قرار گرفت.

دیشب همچنین در ماهشهر تیم ارتعاشات صنعتی تهران هفدهمین شکست خود را پذیرفت و با 31 امتیاز در رده دهم قرار گرفت.

دیدار تیم های پادیسان گنبد و داماش گیلان نیز با پیروزی 3 بر یک تیم مهمان در سالن والیبال گیلان به پایان رسید.

نتایج به دست آمده در بازی های دیشب به این شرح است:

* فولاد ارومیه 3 - بانک صادرات ایران صفر

(25 بر 19)، (27 بر 25) و (25 بر 16)

* بیم بابل 3- سنگ آهن بافق یزد یک

(25 بر 21)،(27 بر 29)، (25 بر 18) و (25 بر 19)

*پتروشیمی بندر امام 3 - ارتعاشات صنعتی تهران صفر

(25 بر 20)، (25 بر 12) و (25 بر 19)

* داماش گیلان یک - پادیسان گنبد 3

(22 بر 25)، (25 بر 23)، (16 بر 25) و (19 بر 25)

* امشب در ادامه هفته پایانی رقابت های والیبال لیگ برتر باشگاه های کشور شاگردان حمید موحدی در تیم دانشگاه آزاد مقابل گل گهر سیرجان صف آرایی می کنند.

دیدار دو تیم پیکان و سایپای تهران نیز به عنوان آخرین بازی این رقابت ها دوشنبه هفته آینده برگزار خواهد شد.

همچنین روز شنبه در دیدار معوقه هفته یازدهم تیم های پتروشیمی بندر امام و داماش گیلان رو در روی هم قرار می گیرند.

جدول رده بندی 13 تیم شرکت کننده در مسابقات والیبال لیگ برتر باشگاه های کشور بر اساس نتایج به دست آمده در بازی های دیشب به این شرح است:

1- پیکان (45 امتیاز)

2- سایپا (44 امتیاز)

3- فولاد ارومیه (39 امتیاز)

4- بیم بابل (39 امتیاز)

5- دانشگاه آزاد (37 امتیاز)

6- پتروشیمی بندر امام (36 امتیاز)

7- بانک صادرات ایران (34 امتیاز)

8- سنگ آهن بافق یزد (34 امتیاز)

9- پادیسان گنبد (31 امتیاز)

10- ارتعاشات صنعتی تهران (31 امتیاز)

11- داماش گیلان (30 امتیاز)

12- برق کرمان (30 امتیاز)

13- گل گهر سیرجان (28 امتیاز)