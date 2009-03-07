تابستان آینده در صورت صرفه جویی مردم خاموشی نخواهیم داشت

محمد بهزاد در حاشیه اولین کنفرانس نیروگاه های برق کشور در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: پیک مصرف برق در تابستان آینده را حدود 41 هزار مگاوات پیش بینی می کنیم و با کارهای تخصصی انجام شده در زمینه بهره برداری و نگهداری نیروگاه ها، همه نیروگاه های کشور آماده سازی شده تا بالاترین راندمان، ظرفیت و وضعیت را در تابستان داشته باشیم و بدون مشکل، تابستان آینده را پشت سر بگذاریم.

بهزاد نقش شرکتهای توزیع در کاهش مصرف و نزدیک کردن تولید به مصرف را موثر دانست و یادآور شد: اگر بارندگیها ادامه پیدا کند و مخازن سدها پر شود، مردم در مصرف انرژی صرفه جویی کنند و مجلس نیز اعتبارات مورد نیاز ما را تامین کند امیدواریم با مدیریت اصولی خسارات و مشکلات را کمتر کنیم و از تابستان بدون مشکل عبور کنیم.

بهزاد تعداد نیروگاه های فعال کشور را 70 مورد و ظرفیت نیروگاه های نصب شده کشور را بیش از 52 هزار مگاوات اعلام کرد.

بهزاد مشارکت بخش خصوصی در تولید و بهره برداری از نیروگاه ها را مهم ارزیابی کرد و افزود: تاکنون چهار هزار مگاوات برق توسط نیروگاه های بخش خصوصی تولید و وارد شبکه سراسری شده، 15 هزار مگاوات در حال احداث است و برای تولید 30 هزار مگاوات برق هم با بخش خصوصی قراردادهای لازم منعقد شده است.

بهزاد اظهار داشت: در آینده 27 واحد نیروگاه سیکل ترکیبی به عنوان نیروگاه سبز در کشور ساخته و نصب می شود که 22 واحد آن در حال نصب است و نیروگاه های گازی هم به سیکل ترکیبی تبدیل خواهد شد که نقش اساسی در سالم سازی محیط زیست دارد.

بهزاد همچنین گفت: تولید پراکنده برق با کمترین افت از دیگر برنامه های شرکت توانیر است و ما معتقدیم در آینده با نصب پکیج تولید برق در آشپزخانه منازل بتوانیم خانواده ها را قادر کنیم که برق مورد نیاز خودشان را تامین کنند و خصوصی سازی واقعی در سطح وسیعی صورت گیرد.