رونمایی از نخستین خودروی برقی - هیبریدی در تبریز

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، فرشید جمشیدی دیشب در گفتگو با خبرنگاران افزود: سواری هیبریدی Ck با توجه به موقعیت ممتاز آذربایجان‌شرقی و همچنین با توجه به تکمیل ظرفیت استان تهران در حوزه تولید خودرو با حضور مدیران ارشد استانی در تبریز رونمایی شده و مراحل راه‌اندازی کارخانه گروه خودرو پردیس ایرانیان در تبریز فراهم می شود.

وی ادامه داد: برای خودروهای نوبل ( CK ) مدت گارانتی متغیر در نظر گرفته شده است به طوری که از دو سال با 70 هزار کیلومتر، سه سال با 100هزار کیلومتر، پنج سال با 150هزار کیلومتر گارانتی است که به انتخاب مشتری بستگی دارد.

وی در خصوص قیمت تمام شده این نوع خودرو نیز اظهار داشت: این نوع سواری با قیمت 147 میلیون ریال عرضه می‌شود.

جمشیدی عنوان کرد: موتور 1500سی سی، ظرفیت پنج نفره، در ابعاد و انداره پژو 405 و دارای یورو چهار است.

وی ادامه داد: خودور نوبل برقی است و محصول شرکت شانگان چین تحت لیسانی بی‌ام‌و قرار دارد.

جمشیدی ادامه داد: نوبل 1100سی‌سی برقی بدون آلودگی است، امیدواریم در نیمه اول سال آینده یک هزار و 200دستگاه از این خودرو وارد کشور و عرضه شود و در نیمه دوم سال آینده این خودروی در داخل کشور مونتاژ خواهد شد.

وی با بیان اینکه صادرات این نوع سواری نیز در برنامه‌های آتی گروه خودرو پردیس ایرانیان قرار دارد، افزود: صادرات به کشورهای روسیه، آمریکا، اوکراین، لهستان، مجارستان، ایتالیا، مصر، ترکیه و غیره از جمله برنامه‌های آتی این شرکت می‌باشد .

جمشیدی در خصوص راه‌اندازی کارخانه پردیس خودرو در تبریز گفت: با راه‌اندازی این کارخانه در فاز اول زمینه اشتغال یک هزار و 200 نفر به صورت مستقیم و یک هزار و 800 نفر به طور غیر مستقیم فراهم می‌شود.

مدیرعامل گروه خودرو پردیس ایرانیان با بیان اینکه خودورهای تولید شده در این مجموعه صنعتی درای 55 استاندارد لازم جهت تولید و عرضه خودرو هستند، افزود: این گروه در شهرهای اراک، زرند، قشم و همچنین تبریز در حال کسب موافقت اولیه جهت تاسیس کارخانه هستیم.

مدیرعامل گروه خودرو پردیس ایرانیان گفت: این گروه از پنج شرکت زیر مجموعه تشکیل می‌شود که شرکت‌های سهند خودرو، قشم‌خودرو ایرانیان، عمران محبان، نیرو محرکه پارسیان و سهند کنترل است.

وی عنوان کرد: گروه خودرو پردیس ایرانیان شرکت در قالب یک فعالیت هدفمند شروع به واردات خودرو کرد که برای نخستین با موفق شد خودرو MPV هفت نفره با موتور 1300سی‌سی ، موتور سوزوکی و محصول شرکت چانگان چین را وارد کشور کند.

جمشیدی افزود: این شرکت با شرکت‌های سوزوکی، فورد و مزدا همکاری دارد و از محصولات و موتورهای این شرکتها در تولید محصولات خود استفاده می کند.

مدیرعامل گروه خودرو پردیس ایرانیان تصریح کرد: این شرکت در 40 کشور نمایندگی دارد و در آفریقای جنوبی، پاکستان، آلمان، اسپانیا، مکزیک در حال عرضه است.

وی همچنین از عرضه خودرو CM8 در آینده نزدیک خبر داد و افزود: قرار فروش 30 هزار دستگاه از این خودرو شور با وزارت کار به اتمام رسیده است که اعتبار آتش از محل طرح‌های زودبازده منابع مالی تامین خواهد شد که امیدواریم این امر در سال 88 محقق شود.

وی تاکید کرد: پنج هزار دستگاه نیز از این خودروی 150 میلیون ریالی به هموطنان عرضه خواهد شد.

جمشیدی اظهار داشت: گروه خودرو پردیس ایرانیان تعداد 17 نمایندگی در سطح کشور دارد که تا نیمه اول سال آینده به 40نمایندگی خواهد رسید.

وی در خصوص نمایندگی‌های مجاز مجهز به تجهیزات مورد نیاز این گروه صنعتی در کشور نیز گفت: نمایندگی‌های مجاز به تجهیزات لازم دارای استاندارد خاصی است که این سازمان جدا از شرکت و کاملا تخصصی فعالیت می کند.

جمشیدی اظهار داشت: همچین به نمایندگی‌های منتخب تسهیلات نیز تعلق خواهد گرفت .

وی ادامه داد: خدمات پس از فروش این گروه صنعتی الگو برداری از شرکت‌های مانند تویوتا و بی‌ام‌و است.