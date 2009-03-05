کنترل فاضلابها عامل کاهش کشند قرمز/ دلیلی برای منع مصرف آبزیان نیست

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، دکتر عباسعلی مطلبی صبح امروز در حاشیه برگزاری کارگاه آموزشی روشهای کنترل پدیده کشند قرمز که با شرکت محققان و دو دانشمند چینی و کره ای در بندرعباس برگزار شد در جمع خبرنگاران اظهار داشت: پدیده شکوفایی جلبک قرمز یا شکوفایی پلانکتونی در خلیج فارس و دریای عمان از اواخر شهریور در دریای عمان آغاز و تا مهر ماه به خلیج فارس نیز کشیده شد.

وی با بیان اینکه این جلبک غیربومی است و به طور معمول در آبهای آسیای جنوب شرقی وجود دارد ، تاکید کرد: نمونه برداری‌ها نشان داد که این جلبک غیر سمی است.

مطلبی با بیان اشاره به چگونگی ورود این جلبک به آبهای خلیج فارس و دریای عمان نیزگفت: فرضیه های متعددی وجود دارد و یکی از آنها این است که این جلبک چسبنده است و احتمال دارد به بدنه کشتیها چسبیده باشد یا از طریق تخلیه آب توازن کشتیها وارد آبهای کشورمان شده باشد.

رئیس موسسه تحقیقات شیلات ایران افزود: این جلبک به سرعت تکثیر می ‌شود و خود را کاملاً با شرایط دمایی و محیطی سازگار می‌کند و در دمای بیش از 25درجه رشد آن دو برابر می‌شود.

وی گفت: رشد این جلبک مانع از رسیدن اکسیژن به لایه‌های پایین آب و آبزیان می‌شود و با توجه به اختلال در زنجیره غذایی ذخایر دریایی که بطور طبیعی در اکوسیستم دریایی وجود دارد مرگ برخی آبزیان را در پی خواهد داشت.

رئیس موسسه تحقیقات شیلات ایران با بیان اینکه در حال حاضر تحقیقات در پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان به عنوان مرکزی علمی و رسمی و متولی پژوهش در این زمینه همچنان ادامه دارد، خاطر نشان کرد: بر اساس بررسیهای علمی و مطالعاتی که تاکنون انجام شده هیچ دلیلی مبنی بر ایجاد مسمومیت در آبزیان و یا مسمومیت غذایی در در افرادی که از آبزیان صید شده در مناطق تحت شکوفایی پلاکنتونی مصرف می کنند به دست نیامده است اما همچنان موضوع از طریق ارتباط با مجامع بین المللی مرتبط از سوی پژوهشکده ادامه دارد.

دلیلی برای منع مصرف میگو وجود ندارد

همچنین در ادامه دکتر مرتضوی رئیس پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان بیان کرد : فرضیه سمی بودن عامل این پدیده رد شده است و گونه شناسایی شده از نوع غیر سمی است که با کاهش اکسیژن محلول و رسوب یک نوع ماده ژلاتینی سبب مرگ و میر آبزیان می شود و هیچ دلیلی برای منع مصرف میگو و ماهی صید شده وجود نخواهد داشت.

وی به دستاورد کشورهایی از جمله ژاپن در مبارزه با این پدیده اشاره کرد که از آن جمله اعمال مدیریت محیط زیستی و کاهش نیترات و فسفات ورودی به آب دریا است و بر عدم ورود فاضلاب شهری به دریا تاکید کرد.

رئیس پژوهشکده اکولوژی و خلیج فارس و دریای عمان با بیان اینکه روشهای فیزیکی، شیمیایی و بیولوژی در کاهش این پدیده موثر است به تحقیقات انجام شده در این پژوهشکده اشاره کرد و گفت: مهمترین تدابیری که باید بکار گرفته شود رفع خطر در مناطق ویژه و حساس است که مناطق آبزی پروری مهمترین آنهاست.

وی با بیان اینکه این پدیده در همه آبهای جهان ممکن است روی دهد یادآور شد: استفاده از خاک رس با دارا بودن شرایط خاص از جمله فاقد مواد محرک و تقویت کننده بودن به عنوان یک روش فیزیکی می تواند در کنترل این پدیده موثر باشد بر اساس تحقیقات انجام شده بر روی نوعی خاک رس در استان و استفاده آن در برخی نقاط در دریا مشاهده شد 40 تا 50 درصد این روش موثر است ولی با توجه به گستردگی دریا و این پدیده استفاده از روشهای فیزیکی عملا غیر ممکن بوده و اولین و مهمترین اقدام اساسی، کاهش آلودگی سواحل و عدم ورود فاضلاب به دریاست.