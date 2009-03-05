آغاز ساخت مجتمعهای آپارتمانی 1480 واحدی مسکن مهر در ارومیه

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، این مجتمع مسکونی در منطقه طرزلوی ارومیه احداث می شود با زیربنای هر واحد مسکونی از 75 تا 90 مترمربع خواهد بود.
برای ساخت هر کدام از این واحدها 150 میلیون ریال تسهیلات بانکی و 50 میلیون ریال نیز از محل اعتبارات صندوق تعاون اعطا می شود و مابقی هزینه ساخت واحدها را نیز اعضای این تعاونی مسکن پرداخت خواهند کرد.
محمد عباسی در حاشیه آغاز عملیات اجرایی این طرح با اشاره به اجرای موفق طرح مسکن مهر در کشور گفت: دولت با اجرای این طرح گام های اساسی در جهت رفع مشکل مسکن برداشته شده است و در آینده شاهد تحول خوبی در این بخش خواهیم بود.
بر اساس اعلام استاندار آذربایجان غربی در آخرین جلسه ستاد مسکن استان ۸۹ هزار نفر در آذربایجان غربی فاقد مسکن هستند.
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