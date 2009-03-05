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۱۵ اسفند ۱۳۸۷، ۱۱:۱۴

آغاز ساخت مجتمعهای آپارتمانی 1480 واحدی مسکن مهر در ارومیه

آغاز ساخت مجتمعهای آپارتمانی 1480 واحدی مسکن مهر در ارومیه

ارومیه - خبرگزاری مهر: با حضور وزیر تعاون عملیات ساخت مجتمع های آپارتمانی یکهزار و 480 واحدی مسکن مهر در ارومیه صبح امروز آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، این مجتمع مسکونی در منطقه طرزلوی ارومیه احداث می شود با  زیربنای هر واحد مسکونی از 75 تا 90 مترمربع خواهد بود.

برای ساخت هر کدام از این واحدها 150 میلیون ریال تسهیلات بانکی و 50 میلیون ریال نیز از محل اعتبارات صندوق تعاون اعطا می شود و مابقی هزینه ساخت واحدها را نیز اعضای این تعاونی مسکن پرداخت خواهند کرد.

محمد عباسی در حاشیه آغاز عملیات اجرایی این طرح با اشاره به اجرای موفق طرح مسکن مهر در کشور گفت: دولت با اجرای این طرح گام های اساسی در جهت رفع مشکل مسکن برداشته شده است و در آینده شاهد تحول خوبی در این بخش خواهیم بود.

بر اساس اعلام استاندار آذربایجان غربی در آخرین جلسه ستاد مسکن استان ۸۹ هزار نفر در آذربایجان غربی فاقد مسکن هستند.

کد مطلب 843946

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