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۱۵ اسفند ۱۳۸۷، ۱۱:۴۶

جلیلی:

مقاومت لبنان امروز یک اسوه حسنه برای مقاومت در جهان است

مقاومت لبنان امروز یک اسوه حسنه برای مقاومت در جهان است

نماینده مقام معظم رهبری در شورای عالی امنیت ملی در دیدار حجت الاسلام ابراهیم امین السد، رئیس شورای سیاسی حزب الله لبنان گفت: مقاومت پیروزمند لبنان امروز به یک اسوه حسنه برای همه حرکت های مقاومت در جهان مبدل شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سعید جلیلی مقاومت همراه با ایمان و اخلاص در برابر اشغالگری را ایده ای دانست که کارآمدی خود را در صحنه های مختلف و نیز آسیب پذیری دشمنان را در برابر آن به اثبات رسانده است.

جلیلی با اشاره به نتایج ودستاوردهای پیروزی های پیاپی مقاومت در برابر رژیم صهیونیستی در لبنان و فلسطین و تاثیر آن بر معادلات سیاسی منطقه و جهان تاکید کرد: قدرت های بزرگ و حامیان غربی و منطقه ای رژیم صهیوینستی اینک مقاومت را به شکل جدی در برنامه ریزی های راهبردی خود وارد کرده اند.

در این دیدار ابراهیم امین السید نیز با تبریک دستاوردهای علمی جمهوری اسلامی ایران گفت: همه ما به این موفقیت ها افتخار می کنیم و آن را موفقیت همه مسلمانان می دانیم.

رئیس شورای سیاسی حزب الله با ابلاغ سلام و تحیات گرم و صمیمانه سید حسن نصرالله به مردم و مسئولان ایران گفت: مقاومت شجاع لبنان انقلاب اسلامی ایران را که بزرگترین قدرت استبدادی منطقه را ساقط کرده و همچنان به مسیر عزت آفرین خود ادامه می دهد، الهام بخش خود می داند.

کد مطلب 843959

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