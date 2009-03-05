فرش دستبافت ایران در معرض حذف از بازارهای جهانی

حمید قاسم نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان با اشاره به برگزاری دوره های فرشبافی در کرمان اظهار داشت: حرکت فرش دستباف به سمت بازارهای جهانی بسیار کند است و اگر در زمینه توسعه بازار فرش و توجه به طرحهای مورد نیاز بازار و سلیقه یابی آن در بازار جهانی ضعیف عمل کنیم، صنعت تولید فرش دستبافت بایکوت می شود.

وی ضرورت سلیقه یابی در بازارهای جهانی را متذکر شد و گفت: با توجه به اهمیت بازاریابی در بازار مصرف به خصوص در زمینه فرش دوره های مختلف سلیقه یابی و بازاریابی در کرمان برگزار شده است و سعی می کنیم که تولید کنندگان با نوع نیاز بازار مصرف آشنا شوند.

قاسم نژاد عنوان کرد: برخی عقیده دارند سلیقه یابی به اصالت فرش ضربه می زند اما اینگونه نیست و می توانیم با این کار جایگاه فرش کرمان را در بازارهای جهانی تثبیت کنیم.

تولید فرش دستبافت کشور نیازمند ساماندهی اصولی است

وی همچنین خواستار تشکیل انجمنها و سازمانهای مردم نهاد با موضوع فرش و شرکت بخش خصوصی در زمینه ساماندهی و پویایی وضعیت فرش در کرمان شد و گفت: متاسفانه در تولید فرش دستبافت در کشور دچار پراکندگی هستیم که می توان با وجود سازمانهای مردم نهاد و ایجاد یک انجمن ملی در این خصوص این پراکندگیها را کاهش دهیم.

قاسم نژاد عنوان کرد: یکی از مواردی که باید با جدیت مورد پیگیری قرار گیرد ثبت آثار و نقوش فرش ایران در جهت عدم کپی برداری از این آثار در بازارهای تولید مانند کشور چین است.

وی گفت: یکی از مشکلات فرش در کرمان کند بودن سیستم اختصاص تسهیلات بانکی به فرشبافان است که موجب برگشت خوردن تسهیلات و جذب در سایر استانها می شود که باید در این زمینه چاره اندیشی شود.