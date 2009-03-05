اجرای راهکارهای مختلف در جریان حبس زدایی در زندان مشهد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محمد علی بلوکی پیش از ظهر امروز در جمع خبرنگاران در محل زندان مرکزی مشهد افزود: در این زمینه اقدامات موثری صورت گرفته که برخی از این اقدامات نظیر کاهش جرائم مستحق زندان و یا تبدیل آن به مجازاتهای دیگر از جمله اقداماتی است که نیاز به زمان دارد.

رئیس زندان مرکزی مشهد گفت: در این راستا این سازمان برای رسیدن به این مهم با تشکیل کمیته حبس زدایی و شورای هماهنگی پیشگیری از جرم گامهای موثر و مثبتی برداشته است .

وی افزود: با تعامل و توافق دادستان، مسئولان قضایی و دانشگاهی شهرستان استفاده از اهرمهای قانونی مانند اجرای ماده223، مرخصی 6 ماهه، عفو مشروط، تحفیف مجازات، جلب رضایت شکات، جذب کمک خیرین و بازدید قضات از زندان می تواند تاثیر بسزایی در رسیدن سازمان به اهدافش داشته باشد.

بلوکی دیدار قضات با زندانیان و حل مشکلات آنان و رسیدگی به پرونده های بلاتکلیف و همچنین دستور دادستان انقلاب و عموم مشهد را ثبت ورود متهمین که برای انگشت نگاری و اجرای شلاق به زندان معرفی می شوند را از عوامل موثر در کاهش جمعیت ورودی زندان مشهد دانست .

وی در پایان آزادی تعداد زیادی از زندانیان زندان مرکزی مشهد را نتیجه اجرای این راهکارها دانست و افزود: تعاملات صورت گرفته با دستگاه قضایی در جهت رفع مشکلات مددجویان و کاهش ورودی به زندان و تسریع در رسیدگی به پرونده های قضایی نقش موثر و قابل توجهی در راستای کاهش جمعیت داشته است.