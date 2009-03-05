98 درصد جمعیت واجد شرایط کشور کارت شناسایی ملی دریافت کرده اند

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، محمد رضا آیت اللهی صبح امروز در همایش تبیین ویژگیهای کارت شناسایی ملی در ایلام اظهار داشت: بیش از 98 درصد جمعیت واجد شرایط کشور موفق به دریافت کارت ملی شده اند.

وی بیان داشت: فقط دو درصد جمعیت واجد شرایط موفق به دریافت کارت ملی نشده اند.

این مسئول با اشاره به اینکه داشت کارت ملی برای افراد بالای 16 سال از این پس برای کلیه امور الزامی است، خاطرنشان کرد: کسانی که موفق به دریافت کارت شناسایی ملی نشده اند هرچه زوتر اقدام به دریافت کارت کنند.

مدیر کل ثبت احوال استان ایلام نیز گفت: 99 درصد جمعیت واجد شرایط استان ایلام کارت ملی دریافت کرده اند.

علیرضا قبادی یادآور شد: این همایش به منظور کابردی شدن کارت شناسایی ملی در استان ایلام برگزار شده است.