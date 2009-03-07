پس از شهادت جانسوز امام عسکری و انجام مراسم تدفین آن بزرگوار توسط امام مهدی ، ایشان در سن پنج سالگی به جای پدر، مسئولیت امامت را بر عهده گرفته و از همان زمان بود که غیبت صغرای آن حضرت آغاز شد.

در روایتى ‏از کتاب غیبت، از عده‏ اى از اصحاب امام عسکرى نقل شده است : "نزد امام عسکرى گرد آمده بودیم و از وى درباره حجت ‏و پیشواى پس از او پرسش مى ‏کردیم. در مجلس او چهل مرد حضور داشتند. عثمان بن سعید بن عمر عمرى در برابر آن‏ حضرت برخاست ‏و گفت : فرزند رسول خدا ! مى‏ خواهم درباره مطلبى از شما سؤال کنم که‏ خود بدان داناتر از من هستی. امام به او فرمود : بنشین عثمان! عثمان ناراحت‏ و خشمگین برخاست تا خارج شود اما آن‏حضرت فرمود : کسى بیرون ‏نرود. هیچ کدام از ما بیرون نرفتیم.



پس از ساعتى که امام، عثمان را با صداى رسا ندا داد. عثمان روى پاهایش برخاست. امام فرمود: آیا شما را به خاطر مطلبى که آمده ‏اید، آگهى دهم؟ همه گفتند: آرى اى فرزند رسول خدا! فرمود: شما آمده ‏اید تا درباره حجت پس از من سؤال کنید: همه گفتند: آرى. ناگهان پسرى را دیدیم مثل پاره ماه، شبیه ‏تر از هرکسى به امام عسکرى! فرمود: این پس از من پیشواى شماست و جانشین ‏من بر شما. او را فرمان برید و پس از من به تفرقه دچار نشوید که در دین ‏خویش به هلاکت افتید. بدانید که شما پس از این روز او را نخواهید دید تا عمرش کامل گردد. از عثمان بن سعید آنچه را مى‏ گوید بپذیرید و فرمان‏ او را اطاعت کنید. که او جانشین امام شماست و کار به دست اوست".

خلفاى عباسى بنا بر عادت معمول خویش، هر گاه فرصتى براى کشتن ‏اولیاء الله مى ‏یافتند، فوراً آنها را به زهر از پاى در مى ‏آوردند. معتصم نیز، امام حسن عسکرى (‏ع) را به زهر شهید کرد و سپس درصدد یافتن فرزند آن‏حضرت بر آمد تا او را نیز از میان بردارد و به خیال‏ خویش دنباله امامت را نیست و نابود کند که به امر خدا ناکام مانده و امام زمان تا امروز حاضر است .