50 درصد آثار طبیعی ثبت شده کشور مربوط به استان یزد است

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، عزیزالله سیفی، پیش از ظهر امروز در نشستی خبری اظهار داشت: امسال 14 اثر طبیعی در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده است که هفت مورد از این آثار به استان یزد اختصاص دارد.

وی افزود: سرو ابرکوه،‌ سرو منگ آباد،‌ چنار کرخنگان،‌ چنار تنگ چنار، کوه ارنان، کوه ریگ مهریز و نهر مسیح در سرچشمه هرات شهرستان خاتم از جمله آثاری است که امسال در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است.

سیفی خاطرنشان کرد: امسال در مجموع یک هزار و 257 اثر از مجموع شش هزار و 500 اثر تاریخی و طبیعی در استان یزد در فهرست آثار ملی به ثبت رسید و هم اکنون نیز پرونده یکصد اثر تاریخی این استان تکمیل شده و در آینده ای نزدیک به فهرست آثار ثبت شده ملی می پیوندد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برنامه های میراث فرهنگی در نوروز امسال بیان داشت: پیش بینی می شود نوروز امسال بیش از 3.5 میلیون گردشگر به استان یزد وارد شود.

سیفی عنوان کرد: سال گذشته نیز آمار مسافران ورودی به استان یزد، سه میلیون و 640 هزار نفر بود که حدود 853 هزار و 537 نفر در مرکز استان و شهرستانهای مختلف آن اسکان یافتند.

وی یادآور شد: ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی از چندی پیش فعالیت خود را با ریاست استانداری یزد آغاز کرده و در شهرستانهای نیز فرمانداران به عنوان روسای ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی فعالیت خود را آغاز کرده اند که با برنامه ریزیهای انجام شده،‌ انتظار می رود مردم امسال سفر خوبی را در استان یزد تجربه کنند.

در این نشست در خصوص هتلها‌، تسهیلات گردشگری، نظارت بر مراکز اقامتی و ... نیز بحث و گفتگو شد.