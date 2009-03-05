حامیان نابودی حماس برای بازسازی غزه اشک تمساح می ریزند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضائیه که در دومین روز کنفرانس بین‌المللی فلسطین مظهر مقاومت، غزه قربانی جنایت، سخن می گفت، با بیان این مطلب اظهار داشت: در کنفرانس شرم الشیخ کشورهای اروپایی و آمریکا به بهانه بازسازی و کمک به مردم فلسطین به ویژه غزه تشکیل جلسه داده اند، کشورهایی که خودشان بر نابودی حماس اتفاق کرده بودند و همه نیرنگ ها و امکاناتشان را برای نابودی فلسطینی های نوار غزه به کار گرفتند، آنهایی که امروز به برکت مقاومت برخاسته از ایمان و شهادت مبارزان و مجاهدان و مردم غزه برای بازسازی غزه اشک تمساح می ریزند.

وی با اشاره به کنفرانس بین‌المللی فلسطین ، گفت: در ایران هم این روزها این جلسه و اجتماع برای حمایت از غزه و رسواسازی نیرنگ های جدید صهیونیست ها و طرفدارانش تشکیل شده است. مقایسه شرکت کنندگان در این دو جلسه و شعارها و سخنان آنان به روشنی حق بودن و حقیقی بودن این اجتماع بزرگ و اهداف و خاستگاه های آن را روشن می سازد.

رئیس قوه قضائیه ادامه داد: ما دیدم که در شرم الشیخ دولت حماس حضور نداشت، صاحب مصیبت دعوت نشده است و به جای آن کشورهایی دعوت شده اند که برخی از آنها دست و زبانشان آلوده به این جنایت بزرگ و تخریب و نسل کشی مخوف است.

شاهرودی افزود: حضور نهادها و قهرمانان این مقاومت و پیروزی بزرگ در جلسه تهران دلیلی آشکار بر حق بودن این اجتماع است. ایران بر طبق تکلیفی که اسلام از او خواسته است در مقاومت علیه تجاوز و یورش اسرائیل در کنار دولت حماس و مردم غزه بوده است و اکنون هم کشور ایران محل هم اندیشی برای کمک به بهره برداری دولت حماس از این پیروزی بزرگ و رسوا سازی توطئه های نقابدار رژیم غاصب اسرائیل و حامیان آنهاست.

وی خاطر نشان کرد: کنفرانس شرم الشیخ برای تداوم اهداف آمریکا و اروپا در پوشش یک عمل انسانی و با عنوان دلسوزی برای مردم فلسطین فشار جدیدی بر حماس و مقاومت فلسطین در پیش گرفته است.

رئیس قوه قضائیه ادامه داد: اکنون حرکت لابی صهیونیست، در آمریکا و اروپا و برخی کشورهای دیگر به دنبال آن است که دستاوردهای مقاومت و ایثار حماس و مردم غزه را به نفع صهیونیست ها و جریانات سازشکار مصادره کنند و این هدف اصل استکبار و منطق نظام سلطه در منطقه است و تا حق طلبان در فلسطین، لبنان، ایران، عراق، افغانستان و سرتاسر دنیا با آنها سازش نکنند مورد اتهاماتی مانند تروریست، محور شرارت و مورد حمله نظامی و رسانه ای قرار خواهند گرفت.

وی با بیان اینکه امام (ره) مسئله صهیونیست را از جامعه یهودی جدا می داند اظهار داشت: همانطور که حضرت امام خمینی فرمودند حاکمان اسرائیل حزبی نژاد پرست و متجاوز و ضد اسلام هستند ولی حساب جامعه یهود را از حساب صهیونیست ها جدا می دانیم آنها (صهیونیست ها) اهل مذهب نیستند و قیام بر ضد مستکبرین طریق حضرت موسی، سلام اله علیه بوده و این درست بر خلاف روش صهیونیست ها است. حساب جامعه یهود غیر از حساب جامعه صهیونیست است و ما با آنها مخالف نیستیم .آنها با همه ادیان مخالف هستند آنها یهودی نیستند آنها مردمی سیاسی هستند که به اسم یهود کارهایی می کنند و یهودی ها هم از آن متنفر هستند .

شاهرودی در ادامه سخنان خود به طرح رهبر معظم انقلاب مبنی بر برگزاری همه پرسی در فلسطین اشاره کرد و گفت: در این طرح همه صاحبان حق در سرزمین فلسطین اعم از مسلمان و مسیحی و یهودی در یک همه پرسی، ساختار نظام دلخواه خود را انتخاب خواهند کرد.

وی افزود: نپذیرفتن این راه حل از سوی دنیای غرب و مدعیان دموکراسی و حقوق بشر بهترین دلیل بر پایبند نبودن آنان به دموکراسی و فریب و دروغ بودن شعارهای بشر دوستانه و صلح طلبانه ای است که سر می دهند.

رئیس قوه قضائیه همچنین گفت: دولت های اسلامی باید همانطوری که پیش تر در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در مورد نسل کشی یوگسلاوی سابق و اقدامات نژاد پرستانه آفریقای جنوبی، اتخاذ موضع شده، در مورد اسرائیل نیز چنین درخواستی را با استفاده از اهرم کشورهای غیر متعهد و عضو کنفرانس اسلامی مطرح کنند تا بر علیه رژیم اشغالگر اسرائیل تحریم های جدی اقتصادی، دیپلماتیک و تصمیمات موثر دیگری اعمال شود.

شاهرودی تصریح کرد: ما می توانیم در سیستم قضایی کشورهای خود رژیم صهیونیستی را مورد تعقیب قضایی قرار دهیم. با توجه به اینکه بر اساس ماده 9 قانون مدنی ایران مقررات معاهدات بین المللی که ایران به آن ملحق شده باشد در حکم قانون داخلی است.

رئیس قوه قضائیه در پایان سخنان خود گفت: طبق مواد 146 و 147 مقررات کنوانسیون چهارم 1949 ژنو که ایران هم به آن پیوسته است، برای دولت های عضو، این تعهد ایجاد شده که جنایات جنگی موضوع کنوانسیون در سیستم قانونگذاری داخلی کشورها، جرم انکاری و گنجانده شود و صلاحیت جهانی برای تعقیب و مجازات این قبیل مجرمین در صورت دستگیری یا یافت شدن در کشورها در محاکم قضایی داخلی آنها یا استرداد به دیگر کشورهای متقاضی نیز شناخته شده است . در قانون مجازات اسلامی ایران و اصلاحات پیشنهاد شده به مجلس شورای اسلامی نیز، صلاحیت جهانی محاکمه این قبیل مجرمین برای مراجع قضایی ذیصلاح کشورمان پیش بینی شده است.