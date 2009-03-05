فعالیت 23 شبکه دامپزشکی در خراسان رضوی

به گزارش خبرنگار مهر در جغتای، محسن دستور امروز در مراسم معارفه روسای جدید شبکه های دامپزشکی تازه تاسیس جوین و جغتای افزود: در راستای گسترش و ارتقای بهداشت عمومی و نیز اجرای سیاستهای دولت خدمتگزار جهت توسعه عدالت و نیز در راستای توسعه صنعت دام و طیور استان، پست های دامپزشکی جوین و جغتای به شبکه دامپزشکی ارتقاء یافتند.

مدیر کل دامپزشکی خراسان رضوی، گسترش خدمات در مناطق محروم و توسعه خدمات دامپزشکی را از مهمترین اولویتهای اداره کل دامپزشکی دانست.

وی تعداد شبکه های دامپزشکی استان را با احتساب دو شبکه جدید، 23 شبکه دانست و اظهار داشت: با توجه به وجود هشت میلیون راس دام سبک و 400 هزار راس دام سنگین، تعدادی از پستهای دامپزشکی در برخی شهرهای تازه تاسیس خراسان رضوی به شبکه ارتقا خواهند یافت که این امر نقش مهمی در تقویت خدمت رسانی به مردم و دامداران را موجب خواهد شد.

دستور خاطر نشان کرد: در سال جاری و در جهت اجرای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی در تمامی نقاط استان و شهرهای مذکور دو طرح بزرگ توسعه مبارزه با بیمای های دامی و پیشگیری از اثرات سوء خشکسالی با مشارکت بخش خصوصی انجام شده که نتایج مطلوبی در ایمن سازی دامها، ارتقای بهداشت عمومی، کاهش مخاطرات ناشی از خشکسالی و نیز اشتغالزایی به همراه داشته است.

در این مراسم که در شهرستان های جوین و جغتای و با حضور فرمانداران و سایر مقامات محلی انجام شد، مدیر کل دامپزشکی استان ضمن تاکید بر بهداشتی نمودن کشتارگاه های دام جوین و جغتای، از فرماندار، شهرداری و شورای شهر این شهرستان ها خواست تا در جهت ارتقای بهداشت عمومی و امنیت غذایی مردم، مساعدت های لازم را در جهت ارتقای وضعیت بهداشتی کشتارگاه های دام جوین و جغتای انجام دهند.