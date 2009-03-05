12 پارک محله ای در شیراز افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، مهران اعتمادی پیش از ظهر امروز در مراسم هفته درختکاری و منابع طبیعی در شیراز افزود: افزایش سرانه فضای سبز در سال جاری یکی از حرکات مثبتی بود که در راستای آن هم اکنون در شیراز به ازای هر دو نفر یک اصله نهال وجود دارد که امیدواریم این آمار تا پایان سال جاری به رقم یک نهال به ازای هر یک نفر برسد.

وی با اشاره به اینکه در طول سال به طور متوسط هر ماه یک پارک محله ای در سطح کلانشهر شیراز افتتاح شد، متذکر شد: در عین حال موضوع خشکسالی و تامین آب یکی از مباحث مهم و با اهمیت بوده که با توجه به این موضوع تجهیز چاه های قنوات یکی از واجبات بود که امسال با مساعد استاندار و تامین بودجه موفقیتهای مناسبی داشته ایم که از جمله آن تامین آب باغات قصردشت محسوب می شود.

شهردار شیراز در ادامه سخنان خود با ابراز رضایت از طرح های مصوب شهرداری شیراز یادآور شد: تمام تلاش خود را انجام دادیم که در سال نوآوری و شکوفایی حرکات جدید و مثبتی در این خصوص انجام دهیم که در این راستا سه طرح را تصویب کردیم که از جمله آن می توان به طرح پشت بام سبز اشاره کرد.